我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普賓州輔選 批拜登「全民公敵」、FBI「扭曲正義」

FBI搜海湖莊園後 川普首度亮相輔選 能救賓州選情？

本土連5天逾3萬例 疫情至今總死亡破萬

記者許政榆、邱宜君／台北4日電
中央流行疫情指揮中心3日公布台灣新增3萬2812例，左起醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官王必勝、發言人莊人祥。（記者許政榆／攝影）
中央流行疫情指揮中心3日公布台灣新增3萬2812例，左起醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官王必勝、發言人莊人祥。（記者許政榆／攝影）

新冠疫情本土案例連五天單日破3萬例。中央流行疫情指揮中心昨天公布台灣新增3萬2812例COVID-19確定病例，分別為3萬2529例本土個案及283例境外移入；另確診個案中新增42例死亡。台灣新冠疫情今年共累積9174例死亡個案，自2019年來累計3年，全台共累計1萬12例本土死亡個案。

疫情監測組組長周志浩表示，2日新確診3萬2529位本土個案，跟1日差不多，但比上周增加20%，顯示疫情增加趨勢相當確定，提醒民眾該接種就接種，沒接種趕快接種，沒打滿趕快打滿，其他防疫措施都要落實。

指揮中心指出，3日新增42例本土病例死亡個案，為19例男性、23例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、39例具慢性病史、35例未接種3劑以上新冠疫苗。確診日介於今(2022)年5月27日至8月31日，死亡日期介於5月30日至8月31日。

指揮中心說明，3日新增283例境外移入個案中，為161例男性、122例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(27例)，泰國(11例)，香港(4例)，日本(3例)，印尼、新加坡及韓國(各2例)，印度、阿聯、英國、菲律賓、義大利、法國、土耳其及美國(各1例)移入，另224例感染國家調查中。入境日期介於今年8月3日至9月2日。

指揮中心再次呼籲，民眾應盡速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「台灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

疫情 疫苗 防疫

上一則

爭年輕選票改人設 陳時中劍指黃珊珊

下一則

黑白集／黑熊勇士、長腿叔叔 誰真正愛台灣？

延伸閱讀

台確診+3.2萬 3年累計至今破萬人死亡

台確診+3.2萬 3年累計至今破萬人死亡
台連4天單日破3萬例 次世代疫苗通過拚月底打

台連4天單日破3萬例 次世代疫苗通過拚月底打
台BA.5升溫 進入下一波流行 50歲以上感染較多

台BA.5升溫 進入下一波流行 50歲以上感染較多
台BA.5升溫 疫情進入下一波流行

台BA.5升溫 疫情進入下一波流行

熱門新聞

陳女一頭挑染金髮，年紀很輕，詎料竟是柬國詐騙蛇頭，至少已招募12人赴柬工作。圖／民眾提供

22歲金髮嫩妹逃回台竟是「大蛇頭」 業績好到高升幹部

2022-08-29 14:20
金門又遭民用無人機入侵，守軍示警驅離無效後，即行防衛射擊、予以擊落。(取材自國防部影片)

無人機再侵擾金門 台示警驅離無效「首次擊落」

2022-09-01 02:12
陳文茜因病只能坐在床上和觀眾見面。(圖:TVBS提供)

遺囑財產已安排 陳文茜：明天可以走 此生無憾

2022-09-03 19:38
九月起增加每周入境人數，桃園機場卻出現防疫計程車不足、旅客在機場久候等諸多亂象。記者季相儒／攝影

台灣入境塞爆 旅客苦等防疫計程車

2022-09-02 17:23
示意圖。(ingimage)

柬埔寨金邊公寓驚傳槍響 3名台灣男子遭擊斃

2022-08-28 14:42
解放軍無人機近期頻擾金門防區，引發各界關注，陸軍金門防衛指揮部指出，今下午有無人機進入大膽、二膽、獅嶼地區。圖為中國的國產彩虹4無人機示意圖。圖／環球網

無人機至金門遭示警仍盤旋 台首次射擊驅離

2022-08-30 10:12

超人氣

更多 >
前第一夫人梅蘭妮亞內衣褲全部重買 都怪FBI ?

前第一夫人梅蘭妮亞內衣褲全部重買 都怪FBI ?
遺囑財產已安排 陳文茜：明天可以走 此生無憾

遺囑財產已安排 陳文茜：明天可以走 此生無憾
「四分鐘得手」 紐約華人聚居地 催化轉換器竊案頻發

「四分鐘得手」 紐約華人聚居地 催化轉換器竊案頻發
巧合？才批川普「不誠實煽動者」 CNN白宮記者宣布離職

巧合？才批川普「不誠實煽動者」 CNN白宮記者宣布離職
殺妻埋後院 狠夫蓋樓重壓15年 對外謊稱妻私奔

殺妻埋後院 狠夫蓋樓重壓15年 對外謊稱妻私奔