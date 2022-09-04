本土連5天逾3萬例 疫情至今總死亡破萬

中央流行疫情指揮中心3日公布台灣新增3萬2812例，左起醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官王必勝、發言人莊人祥。（記者許政榆／攝影）

新冠疫情 本土案例連五天單日破3萬例。中央流行疫情指揮中心昨天公布台灣新增3萬2812例COVID-19確定病例，分別為3萬2529例本土個案及283例境外移入；另確診個案中新增42例死亡。台灣新冠疫情今年共累積9174例死亡個案，自2019年來累計3年，全台共累計1萬12例本土死亡個案。

疫情監測組組長周志浩表示，2日新確診3萬2529位本土個案，跟1日差不多，但比上周增加20%，顯示疫情增加趨勢相當確定，提醒民眾該接種就接種，沒接種趕快接種，沒打滿趕快打滿，其他防疫 措施都要落實。

指揮中心指出，3日新增42例本土病例死亡個案，為19例男性、23例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、39例具慢性病史、35例未接種3劑以上新冠疫苗 。確診日介於今(2022)年5月27日至8月31日，死亡日期介於5月30日至8月31日。

指揮中心說明，3日新增283例境外移入個案中，為161例男性、122例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(27例)，泰國(11例)，香港(4例)，日本(3例)，印尼、新加坡及韓國(各2例)，印度、阿聯、英國、菲律賓、義大利、法國、土耳其及美國(各1例)移入，另224例感染國家調查中。入境日期介於今年8月3日至9月2日。

指揮中心再次呼籲，民眾應盡速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「台灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。