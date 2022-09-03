台確診+3.2萬 3年累計至今破萬人死亡
台灣中央流行疫情指揮中心3日公布台灣新增3萬2812例COVID-19確定病例，分別為3萬2529例本土個案及283例境外移入；另確診個案中新增42例死亡。台灣新冠疫情今年共累積9174例死亡個案，自2019年來累計三年，全台共累計10012例本土死亡個案。
疫情監測組組長周志浩表示，昨天新確診3萬2529位本土個案，跟前天差不多，但比上周增加20%，顯示疫情增加趨勢相當確定，提醒民眾該接種就接種，沒接種趕快接種，沒打滿趕快打滿，其他防疫措施都要落實。
指揮中心表示，今日新增之3萬2529例本土病例，個案分布為新北市(6,902例)，台北市(4,104例)，台中市(3,823例)，桃園市(3,667例)，高雄市(2,485例)，台南市(2,045例)，彰化縣(1,305例)，新竹縣(1,115例)，新竹市(966例)，苗栗縣(816例)，屏東縣(805例)，雲林縣(777例)，宜蘭縣(660例)，花蓮縣(646例)，基隆市(577例)，嘉義縣(471例)，南投縣(459例)，嘉義市(327例)，台東縣(225例)，澎湖縣(179例)，金門縣(155例)，連江縣(20例)。
指揮中心指出，今日新增42例本土病例死亡個案，為19例男性、23例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、39例具慢性病史、35例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月27日至8月31日，死亡日期介於5月30日至8月31日。
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