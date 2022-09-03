台連4天單日破3萬例 次世代疫苗通過拚月底打

1日下午20多航班飛抵台灣，旅客排隊檢疫，因防疫計程車不足，讓待檢疫的旅客等候時間過長，塞爆桃園機場，一度引爆衝突。圖為2日入境民眾排隊搭防疫計程車。(記者季相儒／攝影)

台灣本土案例昨增3萬3483例，連續第4天單日破3萬例，疫情 雖升溫，持續朝解封方向前進，前天卻爆出20多航班旅客入境塞爆桃園機場事件，疫情指揮中心將檢討優化入境流程。衛福部食藥署昨核准莫德納 次世代疫苗 緊急使用授權（EUA），同意18歲以上成人可作為第3、第4劑施打，與前1劑需間隔3個月。

莫德納次世代疫苗通過EUA，指揮官王必勝表示，9月5日將召開ACIP專家會議，討論如何施打、建議施打族群、間隔時間、可否混打及進貨量。若進展順利，最快9月底進貨，9月底或10月初開打。

王必勝表示，次世代疫苗共分為兩種，一種是原始新冠病毒株加上變異株BA.1，另一種是原始株加BA.5。現行採購及審查EUA的莫德納次世代疫苗，每劑0.5毫升，為原始株加上BA.1類型，也能防護BA.4、BA.5。

食藥署藥品組專門委員林意筑表示，次世代疫苗經審查其第5期臨床試驗結果顯示，若用含BA.1次世代疫苗當追加劑，更能誘發較優的BA.1中和抗體免疫反應，也能誘發對抗BA.4、BA.5的中和抗體免疫反應，而常見不良反應，為注射部位疼痛及腫脹、疲倦、頭痛和肌肉痠痛等。

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如表示，台灣今年以BA.2為主流株，曾感染Omicron變異株者，再接種次世代疫苗更能預防BA.4、BA.5，盼能以全民都接種次世代疫苗為目標，若疫苗採購受到干擾，才建議改讓脆弱高危險族群優先接種。