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連3天破3萬例 疫情高峰後「低度社區流行」至年底

台灣新聞組／台北2日電
新冠肺炎BA.5變異株來勢洶洶，疫情指揮中心警告本土疫情「確定升溫」，第二波疫情高峰可能出現在9月中下旬。圖為入境旅客填寫檢疫資料。(記者黃仲明／攝影)
新冠肺炎BA.5變異株來勢洶洶，疫情指揮中心警告本土疫情「確定升溫」，第二波疫情高峰可能出現在9月中下旬。圖為入境旅客填寫檢疫資料。(記者黃仲明／攝影)

疫情升溫，本土連三天破3萬例。昨1日增3萬3875例本土案例，與上周相比上升二成五，另增36例死亡。指揮中心推估BA.5疫情於九月中下旬達高峰，若無特別有效疫苗，民眾仍會重複感染，疫情高峰後，將呈現「低度社區流行」延續至年底。專家估到年底會有5到600萬人染疫。

值得注意的是，昨36例死亡案例中，最年輕個案為二名20多歲女性，皆打滿三劑疫苗，沒有慢性病史，卻在發病後七天死亡。其中一人死因為新冠肺炎併敗血性休克及血小板低下，還有腦下垂體中風合併腦內出血；另一人疑新冠病毒感染引起猛爆性心肌炎，死因為心肌炎併休克及新冠肺炎。

BA.5疫情疫情升溫快速，亞東醫院外科加護病房主任洪芳明說，保守估計未來本土案例每天將增2至3萬人，加上不願隔離的確診黑數，到年底應會有5到600萬人確診。指揮中心發言人莊人祥說，疫情有低中高推估，未來一周可能從單日3萬多人逐步增至單日4萬多人，不會一口氣單日暴增萬例。

高中以下學童近期開學卻又紛紛傳出停課。據指揮中心統計，六個月至四歲幼兒接種率第一劑覆蓋率為26.8%、第二劑為2%，疫苗覆蓋率不高，恐讓兒童染疫比率增加。

下周又逢中秋連假，莊人祥呼籲「未接種疫苗長者」及「未接種疫苗幼兒」不建議參與中秋聚會，避免染疫，也重申餐飲場所除應遵守量體溫、加強環境清消外，不開放逐桌敬茶敬酒。

至於有外電報導，感染BA.5將會出現「夜間盜汗」。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，夜間盜汗說法源自愛爾蘭免疫學家接受當地廣播節目採訪時，提及到自己症狀的觀察，並非是研究結果得出的主要表現症狀。

羅一鈞說，根據英國年初開始追蹤BA.1、BA.2、BA.5的患者，歸類出常見四大症狀，分別為喉嚨痛、流鼻水與鼻塞、咳嗽、發燒等。其中小朋友發燒明顯，成人以喉嚨、鼻症狀為主。症狀出現後篩檢若呈現陰性，建議隔半天到一天再次篩檢。

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