台BA.5升溫 疫情進入下一波流行

台灣指揮中心宣布「疫情正式進入下一波流行」，最近確診者以中老年人居多，專家呼籲，50歲以上民眾盡速接種第4劑。圖為新北市接種站，不少長者前往施打。本報資料照片

逾50歲 中重症、死亡率升高

台灣31日新增3萬4389例本土個案，新北市確診個案數達7607例，指揮中心疫情 監測組組長周志浩表示，連續多日破3萬，病例數明顯上升，「正式進入下一波流行」；台大公衛學院教授陳秀熙說，「其他國家BA.4或BA.5流行快結束了，台灣才正要開始。」目前以竹苗宜花東、北北基桃等縣市感染率上升最為快速，建議脆弱族群、50歲以上民眾盡快施打第4劑。

陳秀熙表示，疫情再起，8月底這小波流行，逾6成確診者係感染BA.4或BA.5，且中重症、死亡率呈上升趨勢，過去兩周以來，全國中症率上升3成7、重症率上升1成5，死亡率則上升2成9，而且多數來自50歲以上族群。

竹苗宜花東感染率 上升最快

分析地區分布，以新竹、苗栗、宜蘭及花東地區感染率爬升速度最快，已經高過雙北、基隆、桃園等縣市感染率，至於感染率第3高的是台中、彰化、台南、高雄，最低縣市為南投、雲林、嘉義、屏東。此外，受到暑假觀光 人潮影響，離島感染率於8月中旬達到高峰，現處於緩降態勢。

31日新增本土個案分布前5名為新北市7607例、台北市4332例、台中市4100例、桃園市3780例、高雄市2592例。專家預估這一波疫情到年底恐致5、600萬人染疫，對此，指揮官王必勝表示，從高、中、低推估數字來看，應該不會那麼多。

停課放寬標準 新制如期上路

疫情日益嚴峻，但仍有多項鬆綁措施於1日上路，包括入境者可自駕前往檢疫處所，以及「3+4」隔離措施中的後4天可「1人1室」，不必「1人1戶」。原先規範住院和陪病者須於入院前2天進行PCR或抗原快篩，1日起只要入院當天接受家用快篩篩檢 ，驗陰即可入院陪病。

指揮中心將於9月12日起實施學校停課新制，大幅放寬停課標準，但這幾天不少學校開學後因學生確診而停課，引起不少抱怨，對此，王必勝表示，新制仍維持原訂日期上路，不會提前，主要原因是想利用這十幾天安排校園接種，提高學童接種率。

學校停課新制為高中以下（含幼兒園）不再全班停課，確診者7天居家照護後，期滿無症狀就可入校上課，學校提供1劑快篩試劑給同班同學、教師，只要快篩陰性且無症狀就可續上課，無須停課。