台新增本土3.4萬確診 新北個案衝破7千 境外234例

31日新增3萬4389例本土個案、234例境外移入個案。（圖：指揮中心提供）

台新冠肺炎疫情 升溫，31日新增3萬4389例本土個案、234例境外移入個案；其中新北市個案數暴增至7607例。指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，和預期的疫情走向，病例數上升，正進入下一波流行，提醒民眾還沒有接種疫苗 者盡快接種。

31日新增3萬4389例本土個案、234例境外移入個案。（圖：指揮中心提供）

31日新增3萬4389例本土個案、234例境外移入個案。（圖：指揮中心提供）

31日新增例本土病例，為1萬5820例男性、1萬8556例女性、13例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(7607例)，台北市(4332例)，台中市(4100例)，桃園市(3780例)，高雄市(2592例)，台南市(2173例)，彰化縣(1416例)，新竹市(1047例)，新竹縣(1044例)，苗栗縣(899例)，屏東縣(801例)，雲林縣(708例)，基隆市(702例)，花蓮縣(652例)，宜蘭縣(614例)，南投縣(474例)，嘉義縣(446例)，台東縣(331例)，嘉義市(327例)，澎湖縣(184例)，金門縣(133例)，連江縣(27例)。

醫療資源。（圖：指揮中心提供）

31日新增21例本土病例死亡個案，為12例男性、9例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、20例具慢性病史、13例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月23日至8月27日，死亡日期介於6月12日至8月28日。

口服藥物領用情形。（圖：指揮中心提供）

31日新增234例境外移入個案中，為111例男性、123例女性；年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南 (22例)，日本(8例)，泰國及美國(各4例)，香港(3例)，菲律賓、馬來西亞及阿拉伯聯合大公國(各2例)，奧地利、瑞典及柬埔寨(各1例)移入，另184例感染國家調查中。入境日期介於今年7月31日至8月30日。

指揮中心統計，截至目前台累計530萬8029例確診，分別為2萬7833例境外移入、528萬142例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

指揮中心發言人莊人祥（由左到右）、疫情監測組組長周志浩、指揮官王必勝、交通部民用航空局副局長方志文、指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（記者楊雅棠／攝影）

2020年起累計9914例死亡病例，其中9898例本土，個案居住縣市分布為新北市2110例、台北市1112例、台中市992例、高雄市925例、台南市768例、桃園市752例、彰化縣577例、屏東縣407例、雲林縣314例、南投縣294例、苗栗縣235例、嘉義縣232例、基隆市217例、宜蘭縣198例、花蓮縣及嘉義市各163例、新竹縣155例、台東縣140例、新竹市98例、澎湖縣27例、金門縣19例；另16例為境外移入。