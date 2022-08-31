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隔49天 台本土單日確診重回3萬例 預估9月下旬達高峰

台灣新聞組／台北31日電
30日是開學日，但停課標準仍採舊制，有不少班級開學就停課。圖為新北市光復國小需量體溫才能進教室。(記者季相儒／攝影)
30日是開學日，但停課標準仍採舊制，有不少班級開學就停課。圖為新北市光復國小需量體溫才能進教室。(記者季相儒／攝影)

BA.5來勢洶洶，新冠肺炎疫情明顯升溫，昨新增3萬1178例本土個案，為7月12日以來、相隔49天重返3字頭。指揮中心發言人莊人祥說，和上周二相較，昨確診數上升19.5%，預估今天就會逾3萬5000例，下周單日新增人數將破4萬大關，最近將以周增6000例速度攀升，預估9月下旬達到高峰。

根據指揮中心統計，本土個案中已有4成感染BA.5，北部甚至超過5成。

隨著染疫人數增加，服藥確診者也隨之變多。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，前天開出5174人份口服抗病毒藥物，「倍拉維」（Paxlovid）4186人份、「莫納皮拉韋」988人份，這是從7月19日後，首次單日用藥超過5000人。

指揮中心嚴陣以待，首先調整病床數，羅一鈞說，雖然全台空床率還有6成，但台北區空床數已降到37.5%，因此要求台北、新北等應變醫院專責病床開設比最高調升到3成以上，其中台北和平醫院已拉高至5成。

500床以上的大型醫院，也需調高專責病房比率，例如台北區（雙北、宜蘭）從原先5%調升至10%到15%；北區（桃竹苗）從原先5%調升至10%；中南部及東部暫不調整。

不過，專家對於疫情趨勢規模看法不一，新光醫院副院長洪子仁認為，確診黑數將達1.5倍，估算後這波疫情恐讓5、600萬人確診；中國附醫副院長黃高彬則以日本確診人數估算，單日高峰差不多就3萬人，「不會再往上跑」。

至於這波疫情會拖多久？黃高彬說，如參考日本經驗，兩個月就下降，台灣應也差不多，應在10月底進入尾聲。但如果邊境防疫政策從現行「3加4」放寬至「○加7」，則疫情恐將升高，尾巴也會拉長。

中小學昨開學，部分班級因返校日有學生確診，還沒開學就宣布停課3天，不少家長不開心。但疫情升溫，教育部9月12日起以篩代隔，1人確診全班快篩陰性可返校上課，有校長指出，相關單位應密切評估校園群聚擴散性，否則疫情高峰，班級師生天天快篩，恐衍生更多困擾。

歷經兩個月暑假，學生昨回學校上課，不少學生家長終於鬆一口氣，但有家長在臉書「小一聯盟」分享比悲傷更悲傷的事。家長表示，孩子前天返校，沒想到校方晚間通知同班學生確診，全班停課3天，「瞬間從天堂掉到了地獄」。該則貼文一出，有眾多家長留言表示感同身受，但也有家長認為，孩子健康最重要。

教育部日前公布開學防疫，9月11日前仍採舊制，班上1人確診，全班停課3天；12日起確診或快篩陽性個案7天居家照護，期滿無症狀可入校上課，同班同學及教師及摘下口罩共同活動15分鐘以上者，由學校提供快篩試劑，快篩陰性無症狀者可上課。

全國家長團體聯盟理事長彭淑燕表示，這兩年疫情，「家長防疫假實在請太多」，且多數家長認為實體上課較能顧及學習品質。新制某種程度能讓家長鬆口氣，但防疫又是人命關天，教育部、指揮中心仍需深思。

教育部表示，校園防疫新制是在兼顧疫情、校園健康安全、學生受教權益與家長照顧負擔下，經與指揮中心討論訂定，將於開學兩周期間，觀察疫情狀況及學校運作情形，預計9月12日起實施。但仍將視疫情發展、疫苗覆蓋率彈性調整，並與各地方政府、指揮中心保持密切聯繫。

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