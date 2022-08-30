台疫情升溫 新增本土確診相隔49天重破3萬

台灣新冠肺炎本土疫情明顯升溫，8月30日新增確診3萬1178例本土個案。（圖：指揮中心提供）

台灣新冠肺炎本土疫情明顯升溫，30日新增確診3萬1178例本土個案，是7月12日以來、相隔49天再度站回三字頭。另新增310例境外移入個案、死亡個案27例。指揮中心發言人莊人祥表示，和上周二相比增加5083例，上升19.5%，增幅符合預期。

今日新增3萬1178例本土病例，為1萬4345例男性，1萬6822例女性，11例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(6,631例)，台北市(3,896例)，台中市(3,761例)，桃園市(3,138例)，高雄市(2,573例)，台南市(2,026例)，彰化縣(1,320例)，苗栗縣(869例)，新竹縣(816例)，屏東縣(811例)，雲林縣(767例)，宜蘭縣(696例)，新竹市(673例)，花蓮縣(578例)，嘉義縣(512例)，南投縣(511例)，基隆市(509例)，嘉義市(385例)，台東縣(345例)，金門縣(181例)，澎湖縣(160例)，連江縣(20例)。

今日新增27例本土病例死亡個案，為12例男性、15例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、26例具慢性病史、17例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月30日至8月27日，死亡日期介於6月9日至8月27日。

今日新增310例境外移入個案中，為149例男性，161例女性；年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南 (21例)，馬來西亞(9例)，新加坡 (7例)，柬埔寨及日本(各4例)，紐西蘭(3例)，韓國、香港及美國(各2例)，法國、緬甸 、菲律賓及英國(各1例)移入，另252例感染國家調查中。入境日期介於今年7月30日至8月29日。

指揮中心統計，截至目前國內累計527萬3449例確診，分別為2萬7608例境外移入，524萬5787例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計9893例死亡病例，其中9,877例本土，個案居住縣市分布為新北市2,107例、台北市1,110例、台中市990例、高雄市924例、台南市765例、桃園市746例、彰化縣576例、屏東縣407例、雲林縣313例、南投縣294例、苗栗縣234例、嘉義縣233例、基隆市217例、宜蘭縣197例、花蓮縣163例、嘉義市162例、新竹縣155例、台東縣140例、新竹市98例、澎湖縣27例、金門縣19例；另16例為境外移入。