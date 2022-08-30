BA.5疫情開始 9月中再現高峰

疫情上升，指揮中心宣布「中秋聚會活動防疫規定」，呼籲民眾做好防疫措施。(本報資料照片)

新冠本土疫情 明顯升溫，上周社區病毒抽驗出94例變異株BA.5個案，全台占比從18%翻倍升至40.2%，顯示BA.5已逐漸取代原本的BA.2病毒株，成為主流株。指揮官王必勝說，「可以確定BA.5疫情已經開始了」，高點落在9月中下旬，屆時單日確診者最多將達到6萬多人。

王必勝表示，連續11周下降後，上周疫情首度上升，而近日上升幅度增加，單周染疫人數從15萬2732人升至17萬6488人，增幅達15.5%，「連續2周上升且幅度快速，幾乎可確定BA.5疫情已經開始」。

指揮中心以流行病學模型推估這波疫情，預估8月中下旬疫情升溫，高點落在9月中下旬，高推估高峰約為單日新增6萬多例，低推估則是單日3萬多例，王必勝說，將密切觀察疫情發展。

疫情上升，除開學之外，9月還有中秋和重陽節等民俗節慶的挑戰，為此，指揮中心宣布「中秋聚會活動防疫 規定」，王必勝提醒，參加烤肉聚餐等活動，應做好防疫措施，包括，勤洗手、戴口罩，與不特定人士保持社交距離，建議下載社交距離Ａｐｐ。

此外，營業場所、公共場域和餐飲場所應嚴格遵守量體溫、員工健康管理，以及加強環境消毒；餐飲場所需提供洗手設備及消毒用品，且不得逐桌敬酒。

「未接種疫苗 的幼兒和長者不建議參加相關活動。」王必勝表示，希望年長者跟兒童儘速接種，其中幼兒染疫風險較高，疫苗接種是這波防疫最重要一環。

指揮中心統計，目前6月至4歲幼兒第1劑接種率僅約22.8%，即便加上自然感染率3成，仍有4成未曾感染過、未接種疫苗，等同沒保護力。

昨新增2萬160例本土個案、288例境外移入、死亡22例。今年1月以來，疫情累計死亡人數已破9000大關，達9012人；昨天另出現首例BA.5死亡個案，為上周公布過的30多歲非本國籍女性，無慢性病史，打過3劑疫苗，確診至死亡僅短短4天，死因為缺氧性腦病變、癲癇重積及新冠肺炎。