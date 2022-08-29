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台疫情快速升溫 BA.5本土確診占4成

記者楊雅棠、邱宜君／台北即時報導
疫情上升，指揮中心宣布「中秋聚會活動防疫規定」，呼籲民眾做好防疫措施。本報資料照片
疫情上升，指揮中心宣布「中秋聚會活動防疫規定」，呼籲民眾做好防疫措施。本報資料照片

台灣新冠本土疫情明顯升溫，上周社區病毒抽驗出94例變異株BA.5個案，全國占比從18%翻倍升至40.2%，顯示國內BA.5已逐漸取代原本的BA.2病毒株，成為主流株。指揮官王必勝說，「可以確定BA.5疫情已經開始了」，高點落在9月中下旬，屆時單日確診者最多將達到6萬多人。

王必勝表示，連續11周下降後，上周疫情首度上升，而近日上升幅度增加，單周染疫人數從15萬2732人升至17萬6488人，增幅達15.5%，「連續兩周上升且幅度快速，幾乎可確定BA.5疫情已經開始」，本周2、3單日確診恐破3.5萬例。

指揮中心以流行病學模型推估這波疫情，預估8月中下旬疫情升溫，高點落在9月中下旬，高推估高峰約為單日新增6萬多例，低推估則是單日3萬多例，王必勝說，將密切觀察疫情發展。

中秋指引公布 2類人注意

疫情上升，除開學之外，9月還有中秋和重陽節等民俗節慶的挑戰，為此，指揮中心宣布「中秋聚會活動防疫規定」，王必勝提醒，參加烤肉聚餐等活動，應做好防疫措施，包括，勤洗手、戴口罩，與不特定人士保持社交距離，建議下載社交距離App。

此外，營業場所、公共場域和餐飲場所應嚴格遵守量體溫、員工健康管理，以及加強環境消毒；餐飲場所需提供洗手設備及消毒用品，且不得逐桌敬酒。

「未接種疫苗的幼兒和長者不建議參加相關活動。」王必勝表示，希望年長者跟兒童儘速接種，其中幼兒染疫風險較高，疫苗接種是這波防疫最重要1環。

仍有4成幼兒沒有保護力

指揮中心統計，目前6月至4歲幼兒第一劑接種率僅約22.8%，即便加上自然感染率3成，仍有4成未曾感染過、未接種疫苗，等同沒保護力。

疫情 疫苗 防疫

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