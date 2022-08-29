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台BA.5本土確診已占4成 30多歲外國女為首例死亡個案

記者楊雅棠、邱宜君／台北即時報導
台灣8月29日新冠本土確診中重症死亡個案。（圖：台指揮中心提供）
台灣8月29日新冠本土確診中重症死亡個案。（圖：台指揮中心提供）

台灣29日新增94例新冠變種病毒株BA.5本土個案，全台占比已從上周18%升至40.2%。其中更出現首例BA.5死亡個案，為8月24日公布的病逝者，完成定序後確認。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，BA.5正逐漸取代原本的BA.2病毒株，成為台灣主流株。

新增的94例本土BA.5個案分布為北部68例、中部11例、南部13例、東部2例，占上周所有已定序234例的40.2%，為39名男性、55名女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，確診日介於7月3日至8月24日。

羅一鈞表示，BA.5雖多以輕症、無症狀為主，但仍出現死亡個案，為上周公布過的個案。個案為30多歲非本國籍女性，無慢性病史、曾接種三劑疫苗。8月13日快篩陽性，8月15日高燒至41度、昏迷送醫，有休克現象。急診插管使用呼吸器，電腦斷層發現腦水腫，8月16日急救無效，死因為缺氧性腦病變、癲癇重積及新冠肺炎。

另外，羅一鈞表示，邊境持續攔截變異株，以BA.5為最大宗，占七成以上。境外移入個案中新增檢出2株BA.4、57株BA.5、2株BA.2.75，個案分別為36例男性、25例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，入境日介於今(2022)年8月11日至8月22日。其中檢出BA.4個案分別自韓國及美國(各1例)；BA.5個案分別自越南(8例)，美國(7例)，泰國(5例)，菲律賓(4例)，日本、印尼、新加坡、英國及加拿大(各3例)，柬埔寨(2例)，馬來西亞、法國、南非、紐西蘭、韓國、俄羅斯、德國、澳大利亞、阿拉伯聯合大公國、比利時、挪威、香港、西班牙、緬甸、丹麥及印度(各1例)；BA.2.75個案均自印度移入。

截至目前累計186例BA.5、3例BA.4本土確定病例，尚無BA.2.75本土確定病例；境外移入個案BA.4為80例、BA.5為662例、BA.2.75為10例。

台灣8月29日新冠本土確診中重症死亡個案。（圖：台指揮中心提供）
台灣8月29日新冠本土確診中重症死亡個案。（圖：台指揮中心提供）

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