台疫情回升 新增2萬6450例 較上周增加近2成

台灣新增2萬6450例本土個案及315例境外移入；另確診個案中新增31例死亡。（圖：指揮中心提供）

台灣本土新冠肺炎疫情 回升，今天新增2萬6450例本土個案及315例境外移入；另確診個案中新增31例死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，今天確診數較昨天增加8百多例、上升3.2%；較上周日增加4千多例、上升19.5%。

今日新增本土病例，為1萬1993例男性、1萬4446例女性、11例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(5695例)，台北市(3273例)，台中市(3080例)，桃園市(2928例)，高雄市(2071例)，台南市(1684例)，彰化縣(1117例)，新竹市(825例)，新竹縣(810例)，苗栗縣(678例)，屏東縣(624例)，宜蘭縣(596例)，雲林縣(533例)，花蓮縣(508例)，基隆市(503例)，嘉義縣(431例)，南投縣(350例)，嘉義市(265例)，台東縣(239例)，澎湖縣(117例)，金門縣(108例)，連江縣(15例)。

今日新增31例本土病例死亡個案，為21例男性、10例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、29例具慢性病史、26例未接種3劑疫苗 。確診日介於今(2022)年6月1日至8月25日，死亡日期介於6月17日至8月25日。

今日新增315例境外移入個案中，為172例男性、143例女性；年齡介於未滿10歲至80多歲，分別自越南 及美國(各5例)，菲律賓及葡萄牙(各4例)，阿拉伯聯合大公國、馬來西亞、泰國及韓國(各2例)，印度、挪威、柬埔寨及沙烏地阿拉伯(各1例)移入，另285例感染國家調查中。入境日期介於今年7月28日至8月27日。

指揮中心統計，截至目前台灣累計522萬1585例確診，分別為2萬7014例境外移入、519萬4517例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計9844例死亡病例，其中9828例本土，個案居住縣市分布為新北市2102例、台北市1103例、台中市983例、高雄市921例、台南市763例、桃園市741例、彰化縣566例、屏東縣407例、雲林縣311例、南投縣293例、苗栗縣234例、嘉義縣230例、基隆市217例、宜蘭縣196例、花蓮縣162例、嘉義市161例、新竹縣154例、台東縣140例、新竹市98例、澎湖縣27例、金門縣19例；另16例為境外移入。