台灣邊境解封 擬先入境再出境 首波先迎旅行團

疫情指揮官王必勝透露，邊境開放時間點最快在9月底、10月初。圖為桃園機場入境旅客。(記者季相儒／攝影)

邊境 解封聲浪再起，交通部觀光 局定調將開放「先入境再出境」，規畫首波開放旅行社團客，客源鎖定日本旅客。疫情 指揮中心指揮官王必勝並未否認，並表示開放邊境不是一下子就全部不管，而是一步步開放，預估10月先從「3+4」改為一人一室，後續提高入境人數、開放旅行團來台，再考慮推動「0+7」。

指揮中心預估待Omicron BA.5疫情高峰後，最快9月底、10月初開放。王必勝表示，邊境政策開放會觀察BA.5疫情，推估9月底達高峰，過兩周後確定疫情趨勢往下，10月左右會開放。

疫情指揮官王必勝透露，邊境開放時間點最快在9月底、10月初。圖為桃園機場入境旅客。(記者季相儒／攝影)

不過王必勝也強調，放寬邊境還要考量是否要落地篩檢、確診者醫療量能、是否維持總量管制、開放免簽、外國人需要醫療保險等，「現在沒辦法講出確切時間」。

王必勝說，知道觀光業者很痛苦，但邊境開放的前提是疫情要穩定，否則開放後疫情延燒，又再度影響生活，民眾不會接受。

王必勝說，未來會考慮入境篩檢用快篩取代，也參考其他國家開放狀況，日本、新加坡都是參考指標。他甚至說，希望自己「趕快下台」，是希望疫情快點結束，民眾生活恢復正常，就可以卸下指揮官工作。

觀光局副局長林信任表示，目前交通部定調是先入境再出境，初步開放入境的對象以旅行社團客為主，鎖定日本、韓國和東南亞為主要市場。

不過旅行公會全聯會理事長蕭博仁則認為，業界仍希望能同時開放出、入境，畢竟無論是海外旅客入境、國人出國旅遊再入境，對於疫情的風險都相同，盼觀光局能重新考慮、調整政策。

台北市旅行公會副理事長、昇漢旅行社董事長柯牧洲說，邊境鬆綁已「狼來了」太多次，業界已不敢相信指揮中心的說法，也不會太期待，只盼10月能實現檢疫措施「0+7」、開放跨境旅遊等。

台灣昨新增2萬6409例本土個案，352例境外移入，指揮中心疫情監測組長周志浩表示，病例數較上周五增加17%，與近期趨勢一致，預計會持續一段時間。昨新增45例死亡個案，新增中重症116例，以及三例兒童重症MIS-C個案。