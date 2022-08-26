台新增2萬6409例確診、45死 疫情升溫將持續一段時間

新增2萬6761例COVID-19確定病例，分別為2萬6409例本土個案及352例境外移入；另確診個案中新增45例死亡。（圖：指揮中心提供）

台灣中央流行疫情 指揮中心今天公布台灣新增2萬6761例COVID-19確定病例，分別為2萬6409例本土個案及352例境外移入；另確診個案中新增45例死亡。

疫情監測組組長周志浩表示，延續近期發展趨勢，昨天新增2萬6409例，跟這幾天趨勢一致，病例數增加，預期會持續一段時間，比起上周五數字增加17％，比起昨天差不多，境外新增352例，跟昨天差不多，死亡45例跟昨天比差不多。

指揮中心表示，今日新增之2萬6409例本土病例，為1萬1988例男性、1萬4415例女性，6例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(5680例)，臺北市(3041例)，臺中市(2994例)，桃園市(2954例)，高雄市(2102例)，臺南市(1624例)，彰化縣(1084例)，新竹縣(865例)，新竹市(779例)，苗栗縣(755例)，屏東縣(671例)，宜蘭縣(606例)，雲林縣(595例)，花蓮縣(511例)，基隆市(495例)，嘉義縣(397例)，南投縣(394例)，嘉義市(279例)，臺東縣(262例)，澎湖縣(144例)，金門縣(121例)，連江縣(56例)。

指揮中心指出，今日新增45例本土病例死亡個案，為21例男性、24例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、43例具慢性病史、29例未接種3劑COVID-19疫苗 。確診日介於今(2022)年6月15日至8月24日，死亡日期介於5月18日至8月23日。

指揮中心說明，今日新增352例境外移入個案中，為183例男性、169例女性；年齡介於未滿5歲至80歲以上，分別自越南(32例)、新加坡 、馬來西亞及菲律賓(各6例)，英國及荷蘭(各5例)，泰國、美國及紐西蘭(各3例)，香港、柬埔寨、日本及澳大利亞(各2例)，緬甸、巴基斯坦、印度及印尼(各1例)，另271例感染國家調查中。入境日期介於今年7月26日至8月25日。

指揮中心統計，截至目前台灣累計1594萬4505例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1076萬7733例排除)，其中516萬8997例確診，分別為2萬6425例境外移入，514萬2518例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計9773例COVID-19死亡病例，其中9757例本土，個案居住縣市分布為新北市2087例、臺北市1100例、臺中市980例、高雄市912例、臺南市756例、桃園市735例、彰化縣561例、屏東縣405例、雲林縣308例、南投縣290例、苗栗縣232例、嘉義縣228例、基隆市216例、宜蘭縣196例、嘉義市160例、花蓮縣156例、新竹縣154例、臺東縣139例、新竹市97例、澎湖縣26例、金門縣19例；另16例為境外移入。