台邊境最快9月底開放 考慮承認陸疫苗

指揮中心指揮官王必勝。(圖：指揮中心提供)

新冠肺炎BA.5疫情 本周開始升溫，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝25日接受媒體專訪，首次說出邊境 開放時機，最快9月底、最慢10月初。

因應邊境開放，交通部觀光 局已研議「外國人組團來台旅遊」及「台人組團出國旅遊」的解禁配套方案。受疫情嚴重影響的旅遊業者高喊「期待」，盼邊境限制降至最低，提升國際旅客來台誘因。

指揮中心預估BA.5疫情高峰落在9月中旬，指揮中心發言人莊人祥表示，邊境大幅開放會等到BA.5疫情高峰開始下降後才有機會施行。王必勝直接點出開放時間點，最快9月底，晚一點於10月初開放。疫情前，兩岸往返密切，王必勝表示，將會思考邊境開放後是否承認中國大陸疫苗的效力。

交通部觀光局研議「外國人組團來台旅遊」及「台人組團出國旅遊」的邊境解禁配套方案。交通部觀光局長張錫聰表示，因應邊境開放已做足準備，包括針對導遊、領隊等旅行業人員進行培訓，研擬先進後出、同時開放出入境的兩個方案。

創新旅行社董事長李奇嶽說，業者期待邊境開放已久，只要能開放都是好消息，會努力做好準備。但憂心開放做半套，出入境不同調，如果入境檢疫維持「3+4」並非放寬至「0+7」，將影響國際旅客來台旅遊意願。

本土案例25日新增2萬6967例、境外移入個案308例、死亡37例。昨死亡案例中較年輕的個案為一位30多歲女性，染疫後疑似腦炎出現意識障礙、胡言亂語情形，後因猛爆性心肌炎死亡。此外，昨新增110例中重症案例，其中3例為孩童多炎症症候群（MIS-C）個案。

另外，指揮中心宣布，9月1日起，65歲以上民眾持健保卡可到4600多家健保藥局、衛生所免費領取5劑快篩試劑；免費領取份數不會計入實名制的購買資格，估近399萬名長者符合資格。