台灣10月初疫情高峰降 擬大幅度開放邊境

台灣指揮中心指揮官王必勝今天晚間接受電視節目專訪，提及BA.5疫情高峰過後，將著手大幅度調整邊境管制強度、開放邊境，預估大概9月底、10月初新一波疫情走向就會往下趨勢。圖為桃園機場旅客。記者季相儒／攝影

台灣指揮中心指揮官王必勝今天晚間接受電視節目專訪，提及BA.5疫情 高峰過後，將著手大幅度調整邊境 管制強度、開放邊境，預估大概9月底、10月初新一波疫情走向就會往下趨勢。

台灣國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心預估，BA.5株將為台灣社區帶來下一波疫情高峰，下週單日確診數突破3萬例可能性高，研判將發生在8月30日至31日，依據內部模型推估高峰期將落在9月中下旬。

隨著國際防疫 策略從「清零」轉變為「與病毒共存」，各國陸續開放邊境，台灣開放邊境時間點可能會落在何時，備受關注。王必勝接受鏡新聞調查報告專訪表示，他心中設想的時間點是這一波BA.5疫情高峰後，在疫情趨勢確定往下走的時候，屆時將是台灣邊境可以開始做比較大幅度開放、調整。

王必勝說，估計9月底、10月初，是BA.5疫情高峰過後、趨勢確定往下，這個時間點就會開始做開放邊境。開放邊境是必須要考慮到過去台灣與中國來往頻繁，但中國入境者施打的是中國製疫苗，「針對中國的部分，會有特別例外的思考」。

針對台灣邊境鬆綁步調，王必勝強調，邊境開放的腳步沒有停下來過，只是現在調整的措施幅度、影響比較小，就是因為風險小一點，包含取消登機前48小時內PCR採驗陰性報告、入境3+4規定中的4天自主防疫期間，放寬為一人一室，調升入境總量人數為每週5萬人次。

台衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎上午在電台節目表示，邊境管制有政治考量。對此，王必勝認為，雖然BA.5致病率和致死率不比BA.2，但傳播力及致病率高，當確診人數一多，民眾可能會擔心家人，其說是政治考量，應該是「專業加上實務」的考量。

至於台灣指揮中心解散時機，王必勝認為，首先，只要世界衛生組織（WHO）對COVID-19仍定調為國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC），台灣就可能還需觀察疫情變化；再者，台灣國內COVID-19防疫規範是否皆常態化，也是解散關鍵，「不需要跨部會協調，就不需要我們了」。