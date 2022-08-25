我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

現金該放多少在家 才安全又能應付不時之需？

回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣

台灣10月初疫情高峰降 擬大幅度開放邊境

中央社台北25日電
台灣指揮中心指揮官王必勝今天晚間接受電視節目專訪，提及BA.5疫情高峰過後，將著手大幅度調整邊境管制強度、開放邊境，預估大概9月底、10月初新一波疫情走向就會往下趨勢。圖為桃園機場旅客。記者季相儒／攝影
台灣指揮中心指揮官王必勝今天晚間接受電視節目專訪，提及BA.5疫情高峰過後，將著手大幅度調整邊境管制強度、開放邊境，預估大概9月底、10月初新一波疫情走向就會往下趨勢。圖為桃園機場旅客。記者季相儒／攝影

台灣指揮中心指揮官王必勝今天晚間接受電視節目專訪，提及BA.5疫情高峰過後，將著手大幅度調整邊境管制強度、開放邊境，預估大概9月底、10月初新一波疫情走向就會往下趨勢。

台灣國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心預估，BA.5株將為台灣社區帶來下一波疫情高峰，下週單日確診數突破3萬例可能性高，研判將發生在8月30日至31日，依據內部模型推估高峰期將落在9月中下旬。

隨著國際防疫策略從「清零」轉變為「與病毒共存」，各國陸續開放邊境，台灣開放邊境時間點可能會落在何時，備受關注。王必勝接受鏡新聞調查報告專訪表示，他心中設想的時間點是這一波BA.5疫情高峰後，在疫情趨勢確定往下走的時候，屆時將是台灣邊境可以開始做比較大幅度開放、調整。

王必勝說，估計9月底、10月初，是BA.5疫情高峰過後、趨勢確定往下，這個時間點就會開始做開放邊境。開放邊境是必須要考慮到過去台灣與中國來往頻繁，但中國入境者施打的是中國製疫苗，「針對中國的部分，會有特別例外的思考」。

針對台灣邊境鬆綁步調，王必勝強調，邊境開放的腳步沒有停下來過，只是現在調整的措施幅度、影響比較小，就是因為風險小一點，包含取消登機前48小時內PCR採驗陰性報告、入境3+4規定中的4天自主防疫期間，放寬為一人一室，調升入境總量人數為每週5萬人次。

台衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎上午在電台節目表示，邊境管制有政治考量。對此，王必勝認為，雖然BA.5致病率和致死率不比BA.2，但傳播力及致病率高，當確診人數一多，民眾可能會擔心家人，其說是政治考量，應該是「專業加上實務」的考量。

至於台灣指揮中心解散時機，王必勝認為，首先，只要世界衛生組織（WHO）對COVID-19仍定調為國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC），台灣就可能還需觀察疫情變化；再者，台灣國內COVID-19防疫規範是否皆常態化，也是解散關鍵，「不需要跨部會協調，就不需要我們了」。

邊境 疫情 防疫

上一則

台灣明年度國防預算大增 占GDP比2.4％ 發展不對稱作戰

延伸閱讀

批陳時中踏萬屍進軍台北市政府？ 陳水扁說誤會

批陳時中踏萬屍進軍台北市政府？ 陳水扁說誤會
下周單日恐破3萬例 重複感染是特徵

下周單日恐破3萬例 重複感染是特徵
蔣萬安：公開透明是陳時中阿基里斯腱

蔣萬安：公開透明是陳時中阿基里斯腱
疫情升溫 重複感染是下波特徵

疫情升溫 重複感染是下波特徵

熱門新聞

李亞萍過去提到女兒余苑綺的病情，忍不住掩面痛哭。記者林澔一／攝影

燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人

2022-08-21 12:03
台灣傳統產業千金要調查老公與媽媽的關係，因為婚後同住意外發現媽媽很常進去臥室，某次卻發現媽媽離開後，老公裸體在床，最後裝針孔果真拍到「顛鸞倒鳳」的畫面。（示意圖／Ingimage）

女老闆激戰女婿被拍 千金見畫面冷笑：我老公厲害吧

2022-08-18 20:15
美籍華裔作家貝嶺（右）。圖為貝嶺與來訪學生在家中互動。（貝嶺提供/中央社）

華裔美籍作家貝嶺遭毆後返美療傷 指對警察執法失望

2022-08-23 11:39
國民黨3名立委赴柬埔寨成功救出一名青年，18日下午搭機返抵桃園機場時，遭航警局大隊人馬堵住空橋，航警局事後表示，人口販運案件全台關切，警方更全力投入調查及防制，竟遭到阻撓妨害調查，深感遺憾。（記者黃仲明／攝影）

藍委赴柬救援72小時 「一手交錢一手交人」如電影情節

2022-08-18 17:56
南市殺警案案情逆轉，專案小組排除原鎖定陳男。圖 ／讀者提供 謝進盛

台南殺警案 最倒楣的陳男祖母哭：誰來還我們清白

2022-08-23 09:35
台灣指揮中心指揮官王必勝19日證實，已收到觀光局提出的出入境指引草案，但考量本土Omicron BA.5疫情升溫在即，最快9月底、10月初BA.5疫情降溫後，可加速開放腳步。圖為桃園機場入境旅客。（本報資料照片）

台灣何時開放邊境？王必勝：最快9月底、10月初

2022-08-19 17:23

超人氣

更多 >
8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報

8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報
華婦當街脫衣 高呼「我是中國人」 對警張開雙腿 究竟為何？

華婦當街脫衣 高呼「我是中國人」 對警張開雙腿 究竟為何？
解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死

解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死
送信遭5隻瘋狗攻擊 佛州女郵差渾身血 送醫不治

送信遭5隻瘋狗攻擊 佛州女郵差渾身血 送醫不治
減學貸轉嫁納稅人埋單 專家：每人平均多繳2000元

減學貸轉嫁納稅人埋單 專家：每人平均多繳2000元