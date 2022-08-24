台新增本土2.8萬確診近期新高 境外173例 較上周增15％

台24日新增新冠肺炎本土個案2萬8397例、境外個案173人，另確診個案中新增死亡18例。（圖：指揮中心提供）

台24日新增新冠肺炎本土個案2萬8397例、境外個案173人，另確診個案中新增死亡18例。指揮中心發言人莊人祥表示，和上周三相比增加15.1%，這周確定會比上周升溫。指揮中心指揮官王必勝說，為近期新高。

國內今天新增新冠肺炎本土個案2萬8397例、境外個案173人，另確診個案中新增死亡18例。（圖：指揮中心提供）

24日新增2萬8397例本土病例，為1萬2998例男性、15390例女性、9例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(6313例)，台中市(3393例)，台北市(3317例)，桃園市(3301例)，高雄市(2329例)，台南市(1705例)，彰化縣(1090例)，新竹市(858例)，新竹縣(839例)，苗栗縣(744例)，屏東縣(662例)，雲林縣(614例)，宜蘭縣(607例)，基隆市(488例)，花蓮縣(476例)，嘉義縣(419例)，南投縣(411例)，台東縣(307例)，嘉義市(232例)，澎湖縣(158例)，金門縣(131例)，連江縣(3例)。

國內今天新增新冠肺炎本土個案2萬8397例、境外個案173人，另確診個案中新增死亡18例。（圖：指揮中心提供）

24日新增18例本土病例死亡個案，為12例男性、6例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、17例具慢性病史、13例未接種3劑COVID-19疫苗 。確診日介於今(2022)年5月9日至8月20日，死亡日期介於5月27日至8月21日。

24日新增173例境外移入個案中，為95例男性、78例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南 (15例)，印尼(6例)，美國及柬埔寨(各5例)，菲律賓及泰國 (各4例)，英國及馬來西亞(各2例)，日本、澳大利亞、韓國及法國(各1例)，另126例感染國家調查中。入境日期介於今年7月24日至8月23日。

口服藥物領用情形。（圖：指揮中心提供）

醫療資源。（圖：指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前台累計511萬5052例確診，分別為2萬5767例境外移入，508萬9231例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

國內今天新增新冠肺炎本土個案2萬8397例、境外個案173人，另確診個案中新增死亡18例。（圖：指揮中心提供）

相關措施。圖／指揮中心提供

2020年起累計9691例死亡病例，其中9675例本土，個案居住縣市分布為新北市2071例、台北市1092例、台中市973例、高雄市899例、台南市755例、桃園市731例、彰化縣556例、屏東縣405例、雲林縣303例、南投縣288例、苗栗縣226例、嘉義縣224例、基隆市215例、宜蘭縣193例、嘉義市160例、花蓮縣155例、新竹縣152例、台東縣139例、新竹市95例、澎湖縣25例、金門縣18例；另16例為境外移入。