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新冠、猴痘、流感、小兒麻痺都來 今秋將迎疫情風暴

台入境鬆綁 周增至5萬人次 9月12日起實施校園防疫新制

台灣新聞組／台北23日電
指揮官王必勝宣布，自22日起，以航班表定抵台時間的零時起，調升入境總量人數為每周五萬人次。圖為桃園機場旅客入境情形。(記者黃仲明／攝影)
指揮官王必勝宣布，自22日起，以航班表定抵台時間的零時起，調升入境總量人數為每周五萬人次。圖為桃園機場旅客入境情形。(記者黃仲明／攝影)

疫情連續11周下降，卻因BA.5變異株入侵社區，上周首度反轉，預測單日新增確診人數將逐漸往上升，防疫指揮官王必勝說「這是疫情升溫的警訊」。不過，指揮中心昨仍宣布兩大鬆綁措施，即日起每周入境總量人數從4萬增至5萬，9月12日起實施校園防疫停課新制，取消高中以下含幼兒園等學校「1人確診、全班停課3天」規定，同班師生快篩陰性即可上課。

台中許多中小學校長都不理解為何新制要等到第3周開始實施，應該開學就這麼做。有家長表示，新制只讓確診學生隔離，而不是全班隔離3天，應該會增加確診黑數，讓人擔心會擴大學生群聚傳染。

高中以下各級學校將於8月30日開學，教育部長潘文忠出席指揮中心防疫記者會表示，採兩階段停課措施。開學初期仍維持1人確診、全班停課，自9月12日起實施校園防疫新制，確診及快篩陽性個案7天居家照護，期滿無症狀可入校上課，確診者同班同學及教師由學校提供1快篩試劑，陰性無症狀者可上課。

此外，與確診者曾摘下口罩共同活動15分鐘以上，如社團活動等，學校同樣提供1劑快篩試劑，陰性無症狀可上課；全程配戴口罩的共同活動人員僅需自我健康監測。潘文忠表示，新學期起，每周將配送80萬劑快篩試劑到各級學校及幼兒園，安全庫存量自3成調升至5成。

至於大專校院方面，潘文忠表示多於9月中旬後開學，因此開學日起即實施防疫新制。另針對住宿生，確診者同寢室友比照同住親友，實施「3加4」居家隔離，或「○加7」自主防疫，且居家隔離者不入校，自主防疫期間不入班上課。

指揮官王必勝指出，開學後到9月12日新制執行前，將與各地政府合作辦理入校疫苗接種作業，以提升疫苗覆蓋率。但校園半個月內適應兩套防疫制度，校長團體憂心有資訊落差，且家長對疫情仍不放心，可預期防疫假之亂恐將再起。

昨新增1萬6669例本土個案、242例境外移入個案，但上周確診數15.2萬例，較前1周14.8萬例略增2.9%，為連續11周下降後首次回升，王必勝說「這是疫情升溫的警訊」。

昨新增中重症57例、死亡23例，統計今年中重症個案累計2萬3019例，死亡8803例。昨通報死亡個案包含1例1歲女嬰，未接種疫苗、無慢性病史，出現感冒症狀後4天因呼吸急促、高燒送醫，當天確診死亡；中重症增3例兒童多炎症症候群（ＭＩＳ─Ｃ）個案，分別為1歲男嬰、8歲女童及9歲男童，9歲男童仍在加護病房治療。

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