台灣新增1萬6669例確診 較上周一增7%

由左到右依序為指揮中心發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官王必勝、教育部長潘文忠、指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（記者楊雅棠／攝影）

台灣今天新增新冠肺炎1萬6669例本土個案、242例境外移入個案，另確診個案中新增死亡23例。指揮中心疫情 監測組組長周志浩表示，比起上周一約7%，但死亡和境外移入個案則和之前差不多。

今日新增本土病例，為7728例男性、8937例女性、4例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，個案分布為新北市(3470例)、桃園市(2087例)、臺北市(1984例)、臺中市(1832例)、高雄市(1300例)、臺南市(1082例)、彰化縣(687例)、新竹縣(529例)、苗栗縣(505例)、新竹市(467例)、屏東縣(424例)、雲林縣(355例)、宜蘭縣(318例)、基隆市(292例)、南投縣(276例)、花蓮縣(273例)、嘉義縣(272例)、嘉義市(177例)、臺東縣(168例)、澎湖縣(86例)、金門縣(83例)、連江縣(2例)。

今日新增23例本土病例死亡個案，為13例男性、10例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、20例具慢性病史、15例未接種3劑疫苗。確診日介於今(2022)年5月19日至8月19日，死亡日期介於5月19日至8月19日。

今日新增242例境外移入個案中，為127例男性、115例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南 (18例)，泰國(8例)，美國(4例)，南韓(3例)，德國及菲律賓(各2例)，西班牙、關島、奧地利、新加坡 、印度及印尼 (各1例)移入，另199例感染國家調查中。入境日期介於今年7月22日至8月21日。

指揮中心統計，截至目前台灣累計506萬178例確診，分別為2萬5311例境外移入、503萬4813例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計9657例死亡病例，其中9641例本土，個案居住縣市分布為新北市2069例、臺北市1089例、臺中市969例、高雄市891例、臺南市746例、桃園市731例、彰化縣556例、屏東縣403例、雲林縣302例、南投縣288例、苗栗縣226例、嘉義縣220例、基隆市215例、宜蘭縣193例、嘉義市162例、花蓮縣155例、新竹縣152例、臺東縣138例、新竹市93例、澎湖縣25例、金門縣18例；另16例為境外移入。