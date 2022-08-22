疫情未來2周是觀察期 柯文哲:日一塌糊塗 北市微幅上升

台北市長柯文哲22日赴議會專案報告北市商圈市場振興、雙語教育等議題。（記者林麗玉／提供）

台北市長柯文哲 今天赴議會專案報告北市商圈、市場相關振興方案等議題，柯報告時表示，最近監看台北市疫情 ，確診數有微幅上升，R值為1.04，代表疫情微幅上升，未來兩周是重點觀察期。也正因疫情還沒完全趨緩，開始振興也不對，所以熊好券2.0還沒確定什麼時候推出，還要觀察兩周，差不多是9月、10月。

柯文哲今天赴議會報告相關熊好券2.0進度，柯文哲說，北市府今年的熊好券2.0，因預算議會還沒有通過，加上目前台北市疫情微幅上升，不可能疫情還沒有完全趨緩，開始做振興。熊好券2.0推出的時間，還沒有確定什麼時候，還要觀察兩周，多少錢也還不能講，因預算還沒過。

柯文哲也提到，他最近監看台北市疫情，發現台北市確診有微幅上升，未來兩周是重點觀察期，但因日本 確診最近增加太多，因台灣與日本相當接近，包括生活模式等，「我想奇怪，最近日本疫情爆發一蹋糊塗，台灣會不會受到影響？」推出振興方案，總不能在疫情爆發時候，未來兩周是疫情密切觀察期。

柯提到，他還是希望BA.4、BA.5過去之後，振興才推出，另外，不能光看台北市疫情，要雙北確診人數最低掉到4000多，不過這兩天回到7000多，R值為1.04，但就算會增加，速度也不會很快，疫情就是微微上升，也應是兩周以後，但R值會不會突然上升，他也不曉得。