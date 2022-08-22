我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街日報：習近平可能於9月中旬出訪中亞

值得借學貸嗎？52%大學生薪水不如高中畢業生

疫情未來2周是觀察期 柯文哲:日一塌糊塗 北市微幅上升

記者林麗玉／台北22日電
台北市長柯文哲22日赴議會專案報告北市商圈市場振興、雙語教育等議題。（記者林麗玉／提供）
台北市長柯文哲22日赴議會專案報告北市商圈市場振興、雙語教育等議題。（記者林麗玉／提供）

台北市長柯文哲今天赴議會專案報告北市商圈、市場相關振興方案等議題，柯報告時表示，最近監看台北市疫情，確診數有微幅上升，R值為1.04，代表疫情微幅上升，未來兩周是重點觀察期。也正因疫情還沒完全趨緩，開始振興也不對，所以熊好券2.0還沒確定什麼時候推出，還要觀察兩周，差不多是9月、10月。

柯文哲今天赴議會報告相關熊好券2.0進度，柯文哲說，北市府今年的熊好券2.0，因預算議會還沒有通過，加上目前台北市疫情微幅上升，不可能疫情還沒有完全趨緩，開始做振興。熊好券2.0推出的時間，還沒有確定什麼時候，還要觀察兩周，多少錢也還不能講，因預算還沒過。

柯文哲也提到，他最近監看台北市疫情，發現台北市確診有微幅上升，未來兩周是重點觀察期，但因日本確診最近增加太多，因台灣與日本相當接近，包括生活模式等，「我想奇怪，最近日本疫情爆發一蹋糊塗，台灣會不會受到影響？」推出振興方案，總不能在疫情爆發時候，未來兩周是疫情密切觀察期。

柯提到，他還是希望BA.4、BA.5過去之後，振興才推出，另外，不能光看台北市疫情，要雙北確診人數最低掉到4000多，不過這兩天回到7000多，R值為1.04，但就算會增加，速度也不會很快，疫情就是微微上升，也應是兩周以後，但R值會不會突然上升，他也不曉得。

疫情 柯文哲 日本

上一則

赴柬情侶跨海求救 高雄男被控仲介200人

下一則

台灣新增1萬6669例確診 較上周一增7%

延伸閱讀

新聞評論／誰管人民？ 柯文哲「卡蛋」8年 換蔡政府卡他

新聞評論／誰管人民？ 柯文哲「卡蛋」8年 換蔡政府卡他
警政署長視察機場舉牌阻赴柬 柯文哲酸：太好笑

警政署長視察機場舉牌阻赴柬 柯文哲酸：太好笑
評民進黨「換堅」 柯文哲：道歉不像道歉 認錯不像認錯

評民進黨「換堅」 柯文哲：道歉不像道歉 認錯不像認錯
漏水、椅布碎化…北藝中心急開幕 柯文哲挨批為選舉

漏水、椅布碎化…北藝中心急開幕 柯文哲挨批為選舉

熱門新聞

台灣傳統產業千金要調查老公與媽媽的關係，因為婚後同住意外發現媽媽很常進去臥室，某次卻發現媽媽離開後，老公裸體在床，最後裝針孔果真拍到「顛鸞倒鳳」的畫面。（示意圖／Ingimage）

女老闆激戰女婿被拍 千金見畫面冷笑：我老公厲害吧

2022-08-18 20:15
李亞萍過去提到女兒余苑綺的病情，忍不住掩面痛哭。記者林澔一／攝影

燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人

2022-08-21 12:03
自主防疫期間應遵守之防疫規範。(圖：指揮中心提供)

台灣邊境檢疫再鬆綁 9月1日起4天自主防疫改「1人1室」

2022-08-15 02:28
情侶被帶到泰國轉機，轉賣緬甸KK園區。（圖：當事人提供）

異鄉打工噩夢 台20歲情侶赴柬被賣 祖父籌6.6萬美元救回

2022-08-15 20:21
中國中台辦、國台辦16日公布新一批「台獨清單」制裁對象。（國台辦官網）

中方新增7名「台獨清單」中媒詳述他們「做過的事」

2022-08-16 15:32
國民黨3名立委赴柬埔寨成功救出一名青年，18日下午搭機返抵桃園機場時，遭航警局大隊人馬堵住空橋，航警局事後表示，人口販運案件全台關切，警方更全力投入調查及防制，竟遭到阻撓妨害調查，深感遺憾。（記者黃仲明／攝影）

藍委赴柬救援72小時 「一手交錢一手交人」如電影情節

2022-08-18 17:56

超人氣

更多 >
影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話

影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話
燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人

燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人
華埠20年夫妻店遭黑：中餐實惠不等同骯髒

華埠20年夫妻店遭黑：中餐實惠不等同骯髒
亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境

亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境
德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣

德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣