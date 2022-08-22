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台本土確診破500萬 死亡近萬 年底恐增300萬人染疫

台灣新聞組／台北22日電

台灣疫情昨新增2萬2137例本土個案及260例境外移入，今年以來累計確診本土個案破500萬例，達500萬3549例，自疫情以來的確診人數來到504萬3275人，死亡人數逼近萬例大關，來到9634例。上周疫情微升，對於即將來臨的新一波BA.5疫情，指揮中心發言人莊人祥表示，預估疫情高峰會有一個月，到年底估計約再增300多萬人染疫。

根據指揮中心統計，與前一周相較，8月14日至20日總數約增加1900例，疫情增幅1.3%，呈現微升趨勢。莊人祥表示，這幾周疫情上升幅度比預期稍緩，不排除這周將出現明顯上升。

昨新增中重症97例、死亡26例，其中1例兒童重症為1歲男童，無慢性病史，未接種疫苗，7月中旬確診，8月中旬出現發燒、嘔吐、草莓舌、結膜炎等「孩童多炎症症候群」MIS─C症狀，接受免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，仍在一般病房治療中。

今年以來，中重症累計2萬2963例、死亡8780例。12歲以下兒童重症累計180例，MIS─C個案增至109例，死亡27例。

莊人祥表示，目前累計14萬7588名6個月到4歲幼兒接種第1劑，該年齡層接種率達18.9%；第2劑於前天開打，共接種1679人，接種率為0.2%。至於全國疫苗接種率追加劑第1劑為71.9%、追加劑第2劑（第4劑）為8.7%，65歲以上追加劑第2劑（第4劑）接種率為32.2%。

為因應變異株的流行，各國正審查次世代疫苗，我國衛福部食藥署將舉行專家會議，討論所針對的變異株以及疫情趨勢。莊人祥表示，目前衛福部「傳染病防治諮詢會預防接種組」（ACIP）暫定9月初開會，等待食藥署通過緊急使用授權（EUA），就可確定開會時間。

疫情 疫苗 EUA

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