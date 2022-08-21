台本土確診增2.2萬 今年疫情突破500萬例

指揮中心發言人莊人祥表示，21日確診人數較20日多約210例，增加1%；較上周日增加約1300例，上升6.4%。（圖：指揮中心提供）

台灣新冠肺炎21日新增2萬2137例本土個案及260例境外移入，今年以來累計確診的本土個案已破500萬例，達500萬3593例。另確診個案中新增26例死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，21日確診人數較昨天多約210例，增加1％；較上周日增加約1300例，上升6.4%。

21日新增本土病例，為1萬93例男性、1萬2041例女性，3例調查中；年齡介於未滿5歲至90歲以上；個案分布為新北市(4,852例)，台北市(2,618例)，台中市(2,556例)，桃園市(2,438例)，高雄市(1,805例)，台南市(1,345例)，彰化縣(828例)，新竹市(658例)，苗栗縣(649例)，新竹縣(643例)，屏東縣(574例)，宜蘭縣(536例)，雲林縣(466例)，基隆市(432例，南投縣(383例)，花蓮縣(361例)，嘉義縣(330例)，台東縣(204例)，嘉義市(192例)，澎湖縣(135例)，金門縣(124例)，連江縣(8例)。

台灣21日新增2萬2137例本土個案及260例境外移入，今年以來累計確診的本土個案已破500萬例，達500萬3593例。另確診個案中新增26例死亡。（圖：指揮中心提供）

21日新增26例本土病例死亡個案，為14例男性、12例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、22例具慢性病史、19例未接種3劑COVID-19疫苗 。確診日介於今年5月14日至8月18日，死亡日期介於5月15日至8月18日。

21日新增260例境外移入個案中，為134例男性、126例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南 (4例)、美國、菲律賓及阿拉伯聯合大公國(各3例)、土耳其、法國及柬埔寨(各2例)、日本、紐西蘭、英國、印度、印尼、新加坡 、泰國、荷蘭、香港、德國及瑞士(各1例)移入。另230例感染國家調查中。入境日期介於今年7月23日至8月20日。

台灣21日新增2萬2137例本土個案及260例境外移入，今年以來累計確診的本土個案已破500萬例，達500萬3593例。另確診個案中新增26例死亡。（圖：指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計504萬3275例確診，分別為25,069例境外移入，5018,152例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計9634例死亡病例，其中9,618例本土，個案居住縣市分布為新北市2,064例、台北市1,088例、台中市968例、高雄市889例、台南市744例、桃園市729例、彰化縣556例、屏東縣402例、雲林縣300例、南投縣288例、苗栗縣224例、嘉義縣220例、基隆市215例、宜蘭縣193例、嘉義市160例、花蓮縣155例、新竹縣150例、台東縣138例、新竹市92例、澎湖縣25例、金門縣18例；另16例為境外移入。