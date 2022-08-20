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王必勝：最快9月底加速邊境開放 觀光業者憂心又是「狼來了」

台灣新聞組／台北20日電
王必勝說，預估BA.5疫情高峰在9月底、10月初，除了高峰，也會考慮疫情規模，若不大，可以提前考慮開放邊境問題，但現在無法確定。(圖：指揮中心提供)
王必勝說，預估BA.5疫情高峰在9月底、10月初，除了高峰，也會考慮疫情規模，若不大，可以提前考慮開放邊境問題，但現在無法確定。(圖：指揮中心提供)

蔡英文總統昨表示，在兼顧經濟和防疫下，已請行政院仔細評估開放邊境的時程表，適時開放觀光客入境。指揮中心指揮官王必勝昨天證實，已收到觀光局提出的出入境指引草案，但考量本土Omicron BA.5疫情升溫在即，最快9月底、10月初BA.5疫情降溫後，可加速開放腳步。

行政院長蘇貞昌則說，最近周邊國家疫情升溫，這幾周台灣的疫情也會漸漸升溫，必須再就各方都能夠放心，才會逐步開放。蘇貞昌說，還是會往這方向（指邊境開放）走，境外如果不讓人擔心，會來開放邊境。

觀光局「旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引」修正草案已送至指揮中心，王必勝表示，「希望所有民眾回到完全正常生活，開放觀光也是其中一部分。」

王必勝說，考量Omicron BA.5疫情升溫在即，必須持續監控疫情發展，才能擬定後續計畫。至於Omicron BA.5高峰是否落在9月底、10月初？王必勝說：「沒錯」，除了疫情高峰，也會同時觀察疫情規模、嚴重程度、持續時間等，若疫情不大，可提前考慮開放邊境，「我想開放腳步可以快一點」，但現在無法確定。

觀光旅遊業者對此看法不一，有業者樂觀看待、也有業者感嘆，會不會又是「狼來了」？盼政府盡早提出開放邊境的時程表及實際作為，不要再說官話。

品保協會理事長、天擎旅行社董事長許禓哲說，眼看韓、泰、菲及歐洲各國都已打開邊境，讓觀光市場活絡，台灣應加快跟上開放邊境腳步。他提議，政府可考慮把新冠肺炎的法定傳染病由五級降到四級，好讓旅行業、航空業都能漸漸回到疫情前的常態，產險業者遲遲無法推出防疫旅遊保單的困境也可化解。

中華民國旅行公會全聯會副理事長張永成表示，蔡總統正面回應產業期待，對於政府開放邊境的期程保持樂觀態度。期盼政府讓觀光業者組成招商團到國外踩線，並試行入境免隔離的「零加七」模式，看看效果如何。

台北城市科大專任助理教授李奇嶽提醒，疫情延燒兩年多，旅行業、飯店業都有人力斷鏈的問題，政府應盡快公布開放邊境的時程表，否則會讓業者來不及準備。

疫情 邊境 觀光

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