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專家：國家機密有規範 不應是政府遮羞布

台灣新聞組／台北20日電

根據「國家機密保護法」，保密30年是最高等級的「絕對機密」，適用於「洩漏後足以使國家安全或利益遭受非常重大損害之事項」。對於疫苗採購過程、價格被列為絕對機密，專家質疑，國家機密不應是政府的遮羞布、任意核定。

中山大學政治研究所教授廖達琪表示，機密與否不是行政單位說了算，直接封存30年。國外的外交密檔也有封存30年，但是在國會討論後，經進行祕密審查、討論後大家同意，是否為機密是有一套程序的。否則民進黨政府就是行政權獨大，想怎麼幹就怎麼幹。

對於陳時中說法，國民黨立法委員李貴敏直言「荒唐」。法學博士且曾在美國當執業律師的李貴敏指出，全世界所有商業間簽訂的保密契約，一定會包括例外規定，例如法院調查、主管機關審查時，就應揭露，用來防弊。

她指出，就算政府買疫苗有簽保密條款，也應載明例外規定，使用公帑買疫苗，依法監督的審計部及立法院，當然不在「保密」對象之列，否則大家簽契約都完全祕密，如有不法，相關機構怎麼查？

李貴敏更指出，如果陳時中簽了一個沒有例外規定的保密條款來買疫苗，代表政府簽約團隊不專業且失職，因為保密條款裡要有例外規定是全球皆然。

李貴敏也質疑，30年的保密期限，不僅抹殺憲法保障人民知的權利，也完全規避刑法追訴期限。如疫苗採購過程出現任何問題，無法追訴責任，陳時中已到了「目無法紀」程度。

資深藥界人士表示，每年採購的常規疫苗，相關預算及細節皆公開於政府採購網，新冠肺炎疫苗無法公開採購過程，不清楚考量原因為何。

台灣未公開購買新冠疫苗價格，但歐美許多國家都公開採購價格，綜合外媒報導，莫德納疫苗每劑約在25至37美元；輝瑞BNT疫苗約19.5美元；AZ疫苗約在2至5美元；NOVAVAX16美元。

疫苗 陳時中 莫德納

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