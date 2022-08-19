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台灣何時開放邊境？王必勝：最快9月底、10月初

記者沈能元、許政榆／台北即時報導
台灣指揮中心指揮官王必勝19日證實，已收到觀光局提出的出入境指引草案，但考量本土Omicron BA.5疫情升溫在即，最快9月底、10月初BA.5疫情降溫後，可加速開放腳步。圖為桃園機場入境旅客。（本報資料照片）
台灣指揮中心指揮官王必勝19日證實，已收到觀光局提出的出入境指引草案，但考量本土Omicron BA.5疫情升溫在即，最快9月底、10月初BA.5疫情降溫後，可加速開放腳步。圖為桃園機場入境旅客。（本報資料照片）

台灣總統蔡英文19日稱已請行政院評估開放邊境的時程表。指揮中心指揮官王必勝19日證實，已收到觀光局提出的出入境指引草案，但考量本土Omicron BA.5疫情升溫在即，最快9月底、10月初BA.5疫情降溫後，可加速開放腳步。

台行政院長蘇貞昌則說，最近周邊國家疫情升溫，這幾周國內的疫情也會漸漸升溫，必須再就各方都能夠放心，才會逐步開放。蘇貞昌說，還是會往這方向（指邊境開放）走，國外如果不讓人擔心，會來開放邊境。

觀光局「旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引」修正草案已送至指揮中心，王必勝表示，「希望所有民眾回到完全正常生活，開放觀光也是其中一部分。」

王必勝說，考量Omicron BA.5疫情升溫在即，必須持續監控疫情發展，才能擬定後續計畫。至於Omicron BA.5高峰是否落在9月底、10月初？王必勝說：「沒錯」，除了疫情高峰，也會同時觀察疫情規模、嚴重程度、持續時間等，若疫情不大，可提前考慮開放邊境，「我想開放腳步可以快一點」，但現在無法確定。

王必勝指出，開放邊境必須一步步、環環相扣，如先解除居家檢疫「3加4」1人1室規定、觀察防疫旅館量能、放寬入境人數上限等，再考慮開放團進團出、「零加7」等措施；如增加開放每周入境人數，需考量機場及防疫旅館量能及現行唾液採檢、未開放搭乘大眾交通工具等措施，一旦增加入境人數，可能讓入境旅客長時間等待。

觀光局長張錫聰19日表示，觀光局「旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引」修正草案採通案性規範，明訂出入境旅客及導遊領隊人員等都要施打疫苗追加劑，PCR檢疫規定配合最新防疫政策；旅行業須留意旅客健康狀況，並準備口罩和酒精，且遵守量測體溫等規定，旅行團需團進團出。

疫情 邊境 觀光

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