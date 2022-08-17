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台新增本土2.4萬確診、204例境外 33死 較上周增4.2％

記者楊雅棠、鄒尚謙／台北即時報導
新增2萬4669例本土個案、204例境外移入個案，另確診個案中死亡33例。（圖：指揮中心提供）
新增2萬4669例本土個案、204例境外移入個案，另確診個案中死亡33例。（圖：指揮中心提供）

台17日新增2萬4669例本土個案、204例境外移入個案，另確診個案中死亡33例。指揮中心發言人莊人祥表示，和上周相比增加4.2％，但以整周案例來看，仍為持平。

17日新增本土病例，為1萬1199例男性、1萬3465例女性、5例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上。個案分布新北市再度突破5000例，為5073例；其他依序為台北市(3054例)，台中市(2966例)，桃園市(2793例)，高雄市(2015例)，台南市(1669例)，彰化縣(982例)，新竹縣(726例)，新竹市(724例)，屏東縣(655例)，苗栗縣(648例)，雲林縣(540例)，宜蘭縣(531例)，花蓮縣(465例)，南投縣(423例)，基隆市(415例)，嘉義縣(338例)，台東縣(234例)，嘉義市(234例)，澎湖縣(94例)，金門縣(81例)，連江縣(9例)。

17日新增33例本土病例死亡個案，為19例男性、14例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、32例具慢性病史、23例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月11日至8月13日，死亡日期介於5月11日至8月14日。

17日新增204例境外移入個案中，為118例男性、86例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別為越南(14例)，泰國(12例)，美國(5例)，英國、菲律賓及瑞士(各2例)，柬埔寨、馬來西亞、香港、印尼、阿拉伯聯合大公國、寮國、奧地利、中國、加拿大及南非(各1例)移入。另157例感染國家調查中。入境日期介於今年7月19日至8月16日。

指揮中心統計，截至目前台累計495萬2570例確診，分別為2萬3982例境外移入，492萬8534例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計9506例死亡病例，其中9491例本土，個案居住縣市分布為新北市2048例、台北市1075例、台中市945例、高雄市877例、台南市739例、桃園市718例、彰化縣554例、屏東縣397例、雲林縣291例、南投縣282例、苗栗縣220例、嘉義縣216例、基隆市213例、宜蘭縣191例、嘉義市158例、花蓮縣153例、新竹縣147例、台東縣138例、新竹市90例、澎湖縣23例、金門縣16例；另15例為境外移入。

新增2萬4669例本土個案、204例境外移入個案，另確診個案中死亡33例。（圖：...
新增2萬4669例本土個案、204例境外移入個案，另確診個案中死亡33例。（圖：指揮中心提供）
指揮中心發言人莊人祥（左）、指揮官王必勝（中）、醫療應變組副組長羅一鈞（右）。（...
指揮中心發言人莊人祥（左）、指揮官王必勝（中）、醫療應變組副組長羅一鈞（右）。（記者楊雅棠／攝影）

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