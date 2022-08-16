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9月1日起入境檢疫3+4 後4天1人1室

台灣新聞組／台北16日電
指揮中心15日宣布9月1日起，入境檢疫措施維持3天居家檢疫、4天自主防疫，但後4天自主防疫由現行1人1戶改為「1人1室」。圖為桃園機場入境旅客繳交檢疫資料。(記者黃仲明／攝影)
指揮中心15日宣布9月1日起，入境檢疫措施維持3天居家檢疫、4天自主防疫，但後4天自主防疫由現行1人1戶改為「1人1室」。圖為桃園機場入境旅客繳交檢疫資料。(記者黃仲明／攝影)

昨新增1萬5596例本土個案、196例境外移入個案，以及22例死亡、33例中重症，為5月3日來新低。但新冠肺炎變異株疫情升溫，指揮中心昨公布首例BA.4本土病例，另新增33例BA.5本土病例。指揮官王必勝說，監測結果證實BA.5社區個案增加，預估這兩周疫情數持平，但下下周（8月29起）可能升溫。

王必勝推估，屆時疫情嚴重時，單日確診最高恐達6萬人，低推估則為3萬人。

疫情監測組組長周志浩說，目前本土個案數已降至谷底，但病例數隨時可能回升。

根據指揮中心上周抽檢234例本土個案進行病毒基因定序，發現首例BA.4本土個案，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，個案為北部30多歲男性，Ct值16，3名同住家人同日快篩也陽性，正在安排採檢，若病毒量夠，也會進行定序，暫時定調為疑似家庭群聚。

另新增33例BA.5本土個案，北部22例、中部8例、南部3例，確診日介於7月5日至8月8日。由於多為零星個案，可見BA.5已在社區傳播，預期占比將逐步增加。根據這次抽檢結果，目前BA.5全台占比已1成5，北部和中部占比較高，約1成7至1成9，南部6%。

此外，王必勝昨宣布，9月1日起入境檢疫措施鬆綁，維持「3加4」，但後4天自主防疫的檢疫處所從「1人1戶」放寬為「1人1室」，且無須向地方政府申請自主防疫期間地點異動。1人1室以單獨房間含獨立衛浴設備為原則，但不可入住一般旅宿。如違反相關規定者，可開罰1萬元至15萬罰鍰。

王必勝表示，後4天自主防疫期間仍維持原先規定，包括需有2日內家用抗原快篩陰性檢驗結果，才可外出工作及採買生活必需品，外出需全程佩戴口罩及保持社交距離等。

另依目前防疫規範，學校仍維持「1人確診，全班停課」，家長疲於應付。王必勝表示，上周已和教育部討論停課標準，擬適度鬆綁，仍在討論細節。

至於我國採購ＢＮＴ幼兒疫苗預計本周到貨127萬劑，待完成檢驗封緘，預計下周開打。

疫情 防疫 教育部

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