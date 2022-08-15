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台灣邊境檢疫再鬆綁 9月1日起4天自主防疫改「1人1室」

記者鄒尚謙、楊雅棠、邱宜君／台北即時報導
自主防疫期間應遵守之防疫規範。(圖：指揮中心提供)
自主防疫期間應遵守之防疫規範。(圖：指揮中心提供)

台灣中央流行疫情指揮中心今宣布，經綜合評估入境檢疫措施實施情形、國內疫情、防疫與醫療量能後，自9月1日起，入境檢疫措施維持3天居家檢疫及4天自主防疫，但後4天自主防疫改為「1人1室」。

一、 檢疫天數及處所

(一) 3天居家檢疫：維持「符合1人1戶條件之自宅或親友住所」或「防疫旅宿」。

(二) 4天自主防疫：

1. 得以符合1人1室條件之自宅或親友住所進行自主防疫，1人1室以單獨房間含獨立衛浴設備為原則，但不可入住一般旅宿。

2. 由3天居家檢疫處所返回符合1人1室之處所進行自主防疫，無需向地方政府申請自主防疫期間地點異動作業。

二、入境旅客之檢測措施、居家檢疫及自主防疫期間之應遵守防疫規定均維持不變，違反相關規定者，依傳染病防治法第58條、第69條，處新臺幣1萬元以上15萬元以下罰鍰：

(一) 檢測措施：

1. 病毒核酸(PCR)檢測：入境時(第0天)，於機場/港口配合採集深喉唾液檢體，進行PCR檢測。

2. 家用快篩試劑檢測：入境時由國際港埠人員提供2歲以上旅客2劑家用抗原快篩試劑，提供檢疫期間有症狀時及自主防疫期間首次外出時使用。

(二) 自主防疫期間應遵守之防疫規定：

1. 非必要不可外出。

2. 需有2日內家用抗原快篩陰性檢驗結果，才可外出工作及採買生活必需品。

3. 外出全程佩戴口罩及保持社交距離。

4. 商務履約得上班、參訪、演講、開會。但仍應全程佩戴口罩及保持社交距離。

5. 上班期間全程佩戴口罩，維持社交距離，有飲食需求時可暫免佩戴口罩，並於用畢立即佩戴口罩 。

6. 避免出入人潮擁擠場所或與不特定對象接觸。

7. 商務履約得於餐廳之獨立空間內獨自或與特定對象共餐，但應有隔板或維持社交距離。

8. 非急迫性需求之醫療或檢查應延後。

指揮中心再次強調，入境檢疫措施為防範COVID-19疫情的重要關鍵，請民眾務必遵守上述各項規範，共同維護國內社區安全。

自主防疫期間應遵守之防疫規範。(圖：指揮中心提供)
自主防疫期間應遵守之防疫規範。(圖：指揮中心提供)

防疫 檢測 口罩

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