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台疫情增近1.6萬例 指揮中心：疫情已到谷底將回升

記者楊雅棠、鄒尚謙、邱宜君／台北即時報導
快篩實名制第四輪將公布，指揮中心記者會說明。左起醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官王必勝、發言人莊人祥。（記者楊雅棠／攝影）
快篩實名制第四輪將公布，指揮中心記者會說明。左起醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官王必勝、發言人莊人祥。（記者楊雅棠／攝影）

台灣新冠肺炎疫情15日新增本土1萬5596例、境外移入個案196例，另確診個案中死亡新增22例。疫情監測組組長周志浩表示，比起上周一的確診數差不多，可以看到疫情已經降到一個谷底，之後可能會開始回升，但無確切回升時間。

15日新增1萬5596例本土病例，為7,310例男性、8,284例女性、2例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,084例)、桃園市(1,973例)、台中市(1,897例)、台北市(1,789例)、高雄市(1,286例)、台南市(971例)、彰化縣(686例)、苗栗縣(521例)、新竹縣(494例)、新竹市(362例)、雲林縣(361例)、宜蘭縣(352例)、屏東縣(348例)、花蓮縣(274例)、南投縣(267例)、嘉義縣(227例)、基隆市(227例)、金門縣(126例)、嘉義市(126例)、台東縣(121例)、澎湖縣(97例)、連江縣(7例)。

15日新增22例本土病例死亡個案，為17例男性、5例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、16例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年7月1日至8月12日，死亡日期介於7月16日至8月12日。

15日新增196例境外移入個案中，為100例男性、96例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(16例)、美國(4例)、印尼(3例)、加拿大及菲律賓(各2例)、中國、土耳其、新加坡、韓國、英國、馬來西亞及德國 (各1例)移入，另162例感染國家調查中。入境日期介於今年7月15日至8月14日。

指揮中心統計，截至目前國內累計490萬4622例確診，分別為2萬3510例境外移入、488萬1058例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

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