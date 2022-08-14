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台灣新增2萬802例確診 較上周日下降4.5%

記者楊雅棠／台北14日電
台灣今天新增2萬802例本土個案及290例境外移入；另確診個案中新增22例死亡。（圖：指揮中心提供）
台灣今天新增2萬802例本土個案及290例境外移入；另確診個案中新增22例死亡。（圖：指揮中心提供）

台灣今天新增2萬802例本土個案及290例境外移入；另確診個案中新增22例死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，今天確診數較昨天減少1.2%；與上周日相比則減少970例，下降約4.5％。

今日新增本土病例為9572例男性，1萬1220例女性，10例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(4312例)，台中市(2473例)，台北市(2432例)，桃園市(2324例)，高雄市(1731例)，台南市(1394例)，彰化縣(897例)，新竹縣(566例)，雲林縣(541例)，苗栗縣(535例)，新竹市(516例)，宜蘭縣(500例)，屏東縣(474例)，基隆市(396例)，花蓮縣(359例)，南投縣(318例)，嘉義縣(313例)，澎湖縣(208例)，嘉義市(195例)，台東縣(174例)，金門縣(136例)，連江縣(8例)。

今日新增22例本土病例死亡個案，為13例男性、9例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、21例具慢性病史、17例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月24日至8月11日，死亡日期介於6月3日至8月11日。

今日新增290例境外移入個案中，為167例男性，123例女性；年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自新加坡(7例)，美國(6例)，泰國及越南(各5例)，法國(3例)、印尼及馬來西亞(各2例)，英國、愛爾蘭、阿拉伯聯合大公國、南韓、孟加拉國、菲律賓及德國(各1例)移入，另253例感染國家調查中。入境日期介於今年7月15日至8月13日。

指揮中心統計，截至目前台灣累計488萬8840例確診，分別為2萬3316例境外移入，486萬5470例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計9435例死亡病例，其中9420例本土，個案居住縣市分布為新北市2037例、台北市1070例、台中市939例、高雄市872例、台南市735例、桃園市712例、彰化縣547例、屏東縣396例、雲林縣288例、南投縣276例、苗栗縣218例、嘉義縣214例、基隆市212例、宜蘭縣190例、嘉義市154例、花蓮縣153例、新竹縣145例、台東縣138例、新竹市88例、澎湖縣21例、金門縣15例；另15例為境外移入。

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