台灣新增2萬1056例確診 新北逾4000例最多

台灣新增2萬1289例COVID-19確定病例，分別為2萬1056例本土個案及233例境外移入；另確診個案中新增40例死亡。（圖：指揮中心提供）

台灣中央流行疫情指揮中心今天公布新增2萬1289例COVID-19確定病例，分別為2萬1056例本土個案及233例境外移入；另確診個案中新增40例死亡。

指揮中心表示，今日新增之2萬1056例本土病例，為9658例男性，1萬1388例女性，10例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(4082例)，台中市(2534例)，台北市(2439例)，桃園市(2327例)，高雄市(1744例)，台南市(1507例)，彰化縣(951例)，新竹縣(661例)，苗栗縣(618例)，新竹市(518例)，雲林縣(494例)，屏東縣(491例)，宜蘭縣(452例)，嘉義縣(393例)，南投縣(360例)，基隆市(341例)，花蓮縣(311例)，澎湖縣(251例)，台東縣(232例)，嘉義市(226例)，金門縣(108例)，連江縣(16例)。

指揮中心指出，今日新增40例本土病例死亡個案，為27例男性、13例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、30例未接種3劑COVID-19疫苗 。確診日介於今(2022)年5月2日至8月10日，死亡日期介於5月10日至8月10日。

指揮中心說，今日新增233例境外移入個案中，為146例男性，87例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自菲律賓(12例)，越南 (11例)，美國(8例)，泰國(6例)，新加坡 (5例)，日本(4例)，土耳其及香港(各3例)，奧地利、澳大利亞及馬來西亞(各2例)，保加利亞、印度、瑞士、印尼、波蘭、阿拉伯聯合大公國、荷蘭及比利時(各1例)移入，另167例感染國家調查中。入境日期介於今年7月13日至8月12日。

指揮中心統計，截至目前台灣累計15374706例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10499540例排除)，其中4867766例確診，分別為23029例境外移入、4844683例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計9413例COVID-19死亡病例，其中9398例本土，個案居住縣市分布為新北市2035例、台北市1066例、台中市937例、高雄市867例、台南市732例、桃園市712例、彰化縣547例、屏東縣395例、雲林縣288例、南投縣275例、苗栗縣218例、嘉義縣213例、基隆市211例、宜蘭縣190例、嘉義市154例、花蓮縣152例、新竹縣145例、台東縣137例、新竹市88例、澎湖縣21例、金門縣15例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。