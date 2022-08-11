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台入境鬆綁 8/15起全面免持PCR 抵台仍須唾液採檢

台灣新聞組／台北11日電
桃園機場15日起再放寬入境規定，所有赴台旅客無須再準備搭機前二日內PCR報告。（記者黃仲明／攝影）
桃園機場15日起再放寬入境規定，所有赴台旅客無須再準備搭機前二日內PCR報告。（記者黃仲明／攝影）

新冠肺炎昨新增2萬3665例本土個案、143例境外移入個案，及25例死亡、85例中重症個案；指揮中心疫情監測組長周志浩說，確診數與上周同期相當，再降有限，也可能產生變化。據本報系聯合報報導，指揮官王必勝昨宣布，8月15日起，所有赴台旅客無須再準備搭機前2日內PCR報告。但若境外篩檢陽性者，仍維持自採檢日起7日內暫緩搭機。

目前僅台灣人民、持有效居留證及在台轉機者，搭機前不須持二日內PCR報告。王必勝說，目前外籍人士約占入境旅客一成，要在48小時內取得PCR報告，有其局限性，還牽涉轉機時間，加上在國外採檢有一定難度，取消此規定。

指揮中心表示，15日（航班表定抵台時間）起，取消搭機前持2日內PCR報告，旅客應事前安排檢疫處所、自備個人手機及完成線上健康/檢疫申報，抵台配合機場港埠唾液採檢及續行入境檢疫3+4規定。

昨死亡個案為13例男性、12例女性；中重症個案有1名1歲重症男童，已轉至一般病房。醫療應變組副組長羅一鈞說，最近兒童重症以未接種疫苗為主，盼家長趁疫情平穩接種。台大公衛教授陳秀熙說，目前疫情走向地方化流行，但彰化縣、嘉義縣、市、南投縣及雲林縣等屬重點防疫區。王必勝建議民眾盡快施打疫苗、快篩試劑；第四輪快篩實名制下周上路，今公布細節。

此外，據台北中國時報報導，防疫指揮官王必勝預期BA.5疫情將在8月中下旬升溫，甚至單日確診數超過3萬人，因此暫不放寬旅行團與外國人赴台的觀光簽證。

王必勝指出，台灣疫情持穩，但Omicron變異株BA.5威脅越來越大，預期8月中下旬就會有一波BA.5感染潮，屆時BA.5與BA.2會出現黃金交叉，因此暫不開放旅客觀光。

據報導，台大公衛學者陳秀熙說，根據加拿大研究，BA.5的成長速率是BA.2的3倍，BA.5進來台灣後，確診數成長很快，8月底會是關鍵，估計8月底至9月，國際流行約已告一段落，台灣就可以實施邊境解封，將入境檢疫「3+4」改為「0+7」，新冠肺炎從第5類法定傳染病降為第4類，轉為定點醫師監測。到了冬天，再視疫情的發展、疫苗的效價，決定是否加嚴入境措施。

桃園機場15日起再放寬入境規定，所有赴台旅客無須再準備搭機前二日內PCR報告。（...
桃園機場15日起再放寬入境規定，所有赴台旅客無須再準備搭機前二日內PCR報告。（記者黃仲明／攝影）

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