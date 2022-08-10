台新增本土2.3萬確診 15日起入境台免PCR陰性證明

（圖：指揮中心提供）

指揮中心10日公布新冠肺炎最新疫情 ，台10日新增2萬3665例本土個案、境外移入143例；另確診個案中新增25例死亡個案。指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，和上周個案數差不多，可以看到疫情再下降也很有限。

另外，指揮中心再放寬至所有來台旅客，8月15起取消搭機前二日內PCR報告。指揮官王必勝表示，外國人占入境旅客10%，主要是因為48小時限制牽涉取得報告和轉機等，且國外要找到採檢院所不易；但來台旅客入境時在機場還是需做唾液採檢。

10日日新增本土病例，為1萬937例男性、1萬2712例女性、16例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(4379例)，台中市(2962例)，桃園市(2675例)，台北市(2627例)，高雄市(2075例)，台南市(1703例)，彰化縣(1056例)，苗栗縣(747例)，新竹縣(730例)，新竹市(611例)，屏東縣(565例)，宜蘭縣(546例)，雲林縣(517例)，花蓮縣(409例)，南投縣(398例)，基隆市(387例)，嘉義縣(359例)，嘉義市(265例)，澎湖縣(253例)，台東縣(224例)，金門縣(161例)，連江縣(16例)。

10日日新增25例本土病例死亡個案，為13例男性、12例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、24例具慢性病史、14例未接種3劑疫苗。確診日介於10日(2022)年5月19日至8月8日，死亡日期介於6月20日至8月7日。

10日日新增143例境外移入個案中，為71例男性、72例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南 (12例)，泰國(7例)，美國(6例)，菲律賓(4例)，馬來西亞(2例)，肯亞、奧地利、柬埔寨、瑞士、香港、新加坡 、印尼及日本(各1例)，另104例感染國家調查中。入境日期介於10日年7月14日至8月9日。

指揮中心統計，截至目前台累計480萬1676例確診，分別為2萬2317例境外移入、477萬9305例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計9298例死亡病例，其中9283例本土，個案居住縣市分布為新北市2013例、台北市1053例、台中市922例、高雄市856例、台南市727例、桃園市697例、彰化縣544例、屏東縣389例、雲林縣283例、南投縣273例、苗栗縣215例、基隆市及嘉義縣各210例、宜蘭縣187例、嘉義市152例、花蓮縣151例、新竹縣144例、台東縣135例、新竹市87例、澎湖縣21例、金門縣14例；另15例為境外移入。