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華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

BA.5入侵社區 下波疫情高峰估9月底 5萬例為高推估

台灣新聞組／台北10日電

台灣昨新增18例新冠死亡案例、34例中重症，均為近兩、三個月新低紀錄，但本土個案則有2萬3458例，比上周略高。專家認為，應與BA.5變異株入侵社區有關，指揮中心發言人莊人祥說，下波疫情高峰可能落在9月底、10月初，提醒民眾盡快接種疫苗

前天新增九例BA.5本土個案，均屬感染源不明，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，昨則新增一例個案BA.5，為新北家庭群聚事件中的另名家人，30多歲男性（指標個案）的姊姊，但發病較原先公布的兩名陽性個案（弟弟、母親）還早，定序為BA.5，尚不清楚感染源，但可斷定是透過社區活動接觸而感染。

感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民說，到了9月初，社區感染個案中，BA5占比應該超越BA.2，屆時單日新增病例恐達5萬例。但莊人祥說，「9月初不太可能一下就飆到5萬例」，預估下一波確診高峰可能落在9月底、10月初，且5萬例為高推估，希望盡量維持在低推估。

昨死亡個案中包括一名八個月大男嬰，羅一鈞說，該男嬰7月初因發燒、呼吸急促，被送至急診，醫師初步研判為肺炎，進一步採檢結果為雙重感染綠膿桿菌及新冠病毒，不幸於7月31日死亡。

中重症個案則出現一名17歲青少女，曾接種兩劑疫苗，本身有慢性精神疾病、長期服藥。7月底出現咳嗽、喉嚨痛，採檢後確診，目前仍在治療中。

疫苗 疫情

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