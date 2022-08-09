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台新增本土2.3萬確診 18死創89天新低

記者楊雅棠、鄒尚謙、許政榆／台北報導
社區篩檢站明裁撤？指揮中心舉行記者會說明。記者會出席名單由左到右指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥。（記者楊雅棠／攝影）
社區篩檢站明裁撤？指揮中心舉行記者會說明。記者會出席名單由左到右指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥。（記者楊雅棠／攝影）

新冠肺炎疫情持續下降，台新增2萬3458例本土個案、境外個案211例。另死亡個案新增18例，為5月12日以來、相隔89天最低。指揮中心發言人莊人祥表示，和上周二相比增加156人，增加0.7%；但以周日到周二累計人數來看，與上周相比，疫情仍持平。

9日新增例本土病例為1萬867例男性、1萬2553例女性、38例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4135例)、台中市(3063例)、台北市(2617例)、高雄市(2248例)、桃園市(2151例)、台南市(1834例)、彰化縣(1133例)、苗栗縣(719例)、雲林縣(712例)、屏東縣(683例)、新竹縣(590例)、新竹市(512例)、宜蘭縣(490例)、嘉義縣(489例)、南投縣(416例)、花蓮縣(411例)、基隆市(330例)、嘉義市(290例)、台東縣(280例)、澎湖縣(192例)、金門縣(155例)、連江縣(8例)。

9日新增18例本土病例死亡個案，為9例男性、9例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、17例具慢性病史、11例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今年6月22日至8月6日，死亡日期介於7月26日至8月6日。

9日新增211例境外移入個案中，為116例男性、95例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自新加坡(4例)、日本及越南(各2例)、南韓、加拿大、柬埔寨、丹麥、菲律賓、挪威、芬蘭及美國 (各1例)移入，另195例感染國家調查中。入境日期介於今年7月11日至8月8日。

指揮中心統計，截至目前台累計477萬7903例確診，分別為2萬2172例境外移入，475萬5677例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計9273例死亡病例，其中9258例本土，個案居住縣市分布為新北市2010例、台北市1050例、台中市920例、高雄市855例、台南市726例、桃園市695例、彰化縣544例、屏東縣387例、雲林縣281例、南投縣272例、苗栗縣211例、基隆市210例、嘉義縣207例、宜蘭縣187例、嘉義市152例、花蓮縣150例、新竹縣144例、台東縣135例、新竹市87例、澎湖縣21例、金門縣14例；另15例為境外移入。

疫情 新加坡 越南

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