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台新增本土2.1萬例、273例境外 較上周增加4.5%

記者楊雅棠／台北報導
7日新增2萬1771例本土個案及273例境外移入；另確診個案中新增42例死亡。（圖：指揮中心提供）
7日新增2萬1771例本土個案及273例境外移入；另確診個案中新增42例死亡。（圖：指揮中心提供）

台新冠肺炎疫情較上周增加，7日新增2萬1771例本土個案及273例境外移入；另確診個案中新增42例死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，較上周增加4.5%。

7日新增2萬1771例本土個案及273例境外移入；另確診個案中新增42例死亡。（...
7日新增2萬1771例本土個案及273例境外移入；另確診個案中新增42例死亡。（圖：指揮中心提供）

莊人祥表示，7日新增2萬1771例本土病例，為9942例男性，1萬1824例女性，5例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(4040例)，台中市(2675例)，桃園市(2343例)，台北市(2328例)，高雄市(1968例)，台南市(1707例)，彰化縣(1006例)，新竹縣(679例)，苗栗縣(635例)，屏東縣(626例)，新竹市(537例)，雲林縣(487例)，宜蘭縣(446例)，南投縣(394例)，嘉義縣(383例)，花蓮縣(379例)，基隆市(362例)，台東縣(233例)，嘉義市(226例)，澎湖縣(176例)，金門縣(138例)，連江縣(3例)。

7日新增42例本土病例死亡個案，為24例男性、18例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案且皆具慢性病史，其中25例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月11日至8月4日，死亡日期介於5月26日至8月4日。

醫療資源。（圖：指揮中心提供）
醫療資源。（圖：指揮中心提供）

口服藥物領用情形。（圖：指揮中心提供）
口服藥物領用情形。（圖：指揮中心提供）

7日新增273例境外移入個案中，為157例男性，116例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自日本(5例)、越南及泰國(各4例)、菲律賓、英國及新加坡(各3例)、澳大利亞、土耳其、南韓及美國(各2例)、馬來西亞、柬埔寨、阿拉伯聯合大公國、紐西蘭、印度、愛爾蘭及德國(各1例)移入，另236例感染國家調查中。入境日期介於今年7月7日至8月6日。

指揮中心統計，截至目前台累計其中473萬8861例確診，分別為2萬1756例境外移入，471萬7051例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

7日新增2萬1771例本土個案及273例境外移入；另確診個案中新增42例死亡。（...
7日新增2萬1771例本土個案及273例境外移入；另確診個案中新增42例死亡。（圖：指揮中心提供）

2020年起累計9229例COVID-19死亡病例，其中9214例本土，個案居住縣市分布為新北市2009例、台北市1047例、台中市914例、高雄市847例、台南市721例、桃園市692例、彰化縣541例、屏東縣387例、雲林縣279例、南投縣266例、基隆市及苗栗縣各210例、嘉義縣204例、宜蘭縣186例、嘉義市152例、花蓮縣149例、新竹縣144例、台東縣135例、新竹市86例、澎湖縣21例、金門縣14例；另15例為境外移入。

7日新增2萬1771例本土個案及273例境外移入；另確診個案中新增42例死亡。指...
7日新增2萬1771例本土個案及273例境外移入；另確診個案中新增42例死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，較上周增加4.5%。（圖：指揮中心提供）

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