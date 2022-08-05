台新增本土確診2.15萬例「下降速度變慢」較上周降低6%

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增2萬1869例COVID-19確定病例，分別為2萬1577例本土個案及292例境外移入；另確診個案中新增54例死亡。(圖:指揮中心提供)

台灣中央流行疫情 指揮中心今天公布5日新增2萬1869例COVID-19確定病例，分別為2萬1577例本土個案及292例境外移入；另確診個案中新增54例死亡。

指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，昨天新增確診2萬1577本土病例，跟前一天比下降，跟上周五相比降低6％，這也是持續本土下降的趨勢，但下降速度漸漸慢下來，境外新增292例，比昨天增加一些，死亡新增54人，跟昨天基本差不多。

指揮中心表示，今日新增之21,577例本土病例，9,944例男性，11,610例女性，23例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市4,007例，台中市2,623例，台北市2,351例，桃園市2,280例，高雄市2,034例，台南市1,683例，彰化縣990例，苗栗縣615例，新竹縣605例，屏東縣584例，雲林縣545例，新竹市509例，宜蘭縣484例，花蓮縣416例，南投縣377例，嘉義縣361例，基隆市330例，嘉義市267例，台東縣227例，金門縣144例，澎湖縣135例，連江縣10例。

指揮中心指出，今日新增54例本土病例死亡個案，為27例男性、27例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、50例具慢性病史、35例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月27日至8月3日，死亡日期介於5月20日至8月2日。

指揮中心說，今日新增292例境外移入個案中，158例男性，134例女性；年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自新加坡 (6例)、日本及墨西哥(各4例)、美國及越南 (各3例)、印度、泰國、菲律賓及荷蘭(各2例)、柬埔寨、法國、瑞士、韓國及馬來西亞(各1例)移入，另259例感染國家調查中。入境日期介於今年7月5日至8月4日。

指揮中心統計，截至目前5日累計15,046,661例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,342,775例排除)，其中4,696,969例確診，分別為21,274例境外移入，4,675,641例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。