我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西激怒中國 CNN：付出代價的是台灣 不是美國

解放軍軍演開始 中空軍：駕戰機往台島準備戰鬥

台本土確診2萬2707例 指揮中心：仍在緩降未反轉

記者楊雅棠、鄒尚謙／台北4日電
本土個案新增2萬2707例、境外移入252例、死亡個案則為56例。(圖:指揮中心提供)
本土個案新增2萬2707例、境外移入252例、死亡個案則為56例。(圖:指揮中心提供)

台灣指揮中心公布最新疫情，本土確診持續在２萬上下徘徊，本土個案新增2萬2707例、境外移入252例、死亡個案則為56例。指揮中心發言人莊人祥表示，和上周四相比下降4.7％，還是在緩降階段，沒有看到疫情反轉。

4日新增本土病例，為1萬469例男性、1萬2188例女性、50例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,326例)、台中市(2,807例)、台北市(2,388例)、桃園市(2,352例)、高雄市(2,159例)、台南市(1,744例)、彰化縣(1,094例)、新竹縣(713例)、屏東縣(598例)、苗栗縣(585例)、雲林縣(584例)、新竹市(570例)、宜蘭縣(427例)、花蓮縣(420例)、南投縣(409例)、嘉義縣(387例)、基隆市(345例)、嘉義市(265例)、台東縣(264例)、金門縣(143例)、澎湖縣(119例)、連江縣(8例)。

本土個案新增2萬2707例、境外移入252例、死亡個案則為56例。(記者楊雅棠／...
本土個案新增2萬2707例、境外移入252例、死亡個案則為56例。(記者楊雅棠／攝影)

本土個案新增2萬2707例、境外移入252例、死亡個案則為56例。(圖:指揮中心...
本土個案新增2萬2707例、境外移入252例、死亡個案則為56例。(圖:指揮中心提供)

4日新增56例本土病例死亡個案，為32例男性、24例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、51例具慢性病史、42例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至8月1日，死亡日期介於5月20日至8月1日。

4日新增252例境外移入個案中，147例男性，105例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(22例)、越南(9例)、日本(4例)、韓國(3例)、香港、埃及、泰國及菲律賓(各2例)、加拿大、柬埔寨、英國、瑞士、義大利、德國、土耳其、荷蘭及中國(各1例)，另197例感染國家調查中。入境日期介於今年6月29日至8月3日。

指揮中心統計，截至目前台灣累計467萬5128例確診，分別為2萬0980例境外移入、465萬4094例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

疫情 義大利 越南

上一則

4台企遭陸列台獨金主封殺 喊冤：小額捐款、員工進修

下一則

新聞眼／面對文攻武嚇 具體政策在哪？

延伸閱讀

台BA.5疫情 預估數周後開始升溫

台BA.5疫情 預估數周後開始升溫
台疫情死亡DNR比率高 莊人祥：尊重第一線判斷

台疫情死亡DNR比率高 莊人祥：尊重第一線判斷
張上淳：BA.5已進入社區 台口罩令難鬆綁

張上淳：BA.5已進入社區 台口罩令難鬆綁
台Omicron BA.5疫情8月中恐再起 50萬長者「一劑都沒打」

台Omicron BA.5疫情8月中恐再起 50萬長者「一劑都沒打」

熱門新聞

台積電董事長劉德音今天接受有線電視新聞網（CNN）訪問。（擷自CNN畫面）

劉德音：中共若侵台 武力也無法控制台積電工廠

2022-08-01 02:37
美國眾院議長波洛西（左）拜會立法院，由立法院副院長蔡其昌（右）接待，但兩人身後的口譯人員，卻意外成為會談插曲。(取材自國會頻道)

兩次打斷波洛西說話 台灣立院口譯妹引負評

2022-08-03 20:05
廖輝英上節目談老公癌逝的過程。(取材自YouTube)

遭家暴隱忍40年…台作家廖輝英暴瘦現身 曝老公癌逝

2022-07-28 23:12
健康申報：入境旅客皆須刷條碼，卻僅有十台作業電腦。（記者黃仲明／攝影）

入境台灣 檢疫4關卡塞爆…至少等2.5小時才能離開機場

2022-07-28 17:27
前總統李登輝逝世兩周年，國民黨將發表對李看法，重新審視對李評價，引來黨內深藍炸鍋。本報資料照片

國民黨重新評價李登輝 深藍炸鍋

2022-07-29 14:58
美眾院議長波洛西訪台，北京大動作反制，共軍東部戰區曝「台灣周邊最新演訓影片」，○五二D導彈驅逐艦「南京艦」登場。圖／取自東部戰區微博

軍事、外交、經濟、政治 北京對台制裁 力道40年來僅見

2022-08-03 18:29

超人氣

更多 >
紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案

紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案
波洛西訪台 在美華人反應兩極

波洛西訪台 在美華人反應兩極
47歲才從政、愛吃冰淇淋 波洛西從主婦變身美政壇女王

47歲才從政、愛吃冰淇淋 波洛西從主婦變身美政壇女王
波洛西訪台後 中大賣美債？美中加速脫鉤？盤點漣漪效應

波洛西訪台後 中大賣美債？美中加速脫鉤？盤點漣漪效應
洛市81歲亞裔婦女被燒死在家中 屋內被洗劫一空

洛市81歲亞裔婦女被燒死在家中 屋內被洗劫一空