台本土確診2萬2707例 指揮中心：仍在緩降未反轉

本土個案新增2萬2707例、境外移入252例、死亡個案則為56例。(圖:指揮中心提供)

台灣指揮中心公布最新疫情 ，本土確診持續在２萬上下徘徊，本土個案新增2萬2707例、境外移入252例、死亡個案則為56例。指揮中心發言人莊人祥表示，和上周四相比下降4.7％，還是在緩降階段，沒有看到疫情反轉。

4日新增本土病例，為1萬469例男性、1萬2188例女性、50例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,326例)、台中市(2,807例)、台北市(2,388例)、桃園市(2,352例)、高雄市(2,159例)、台南市(1,744例)、彰化縣(1,094例)、新竹縣(713例)、屏東縣(598例)、苗栗縣(585例)、雲林縣(584例)、新竹市(570例)、宜蘭縣(427例)、花蓮縣(420例)、南投縣(409例)、嘉義縣(387例)、基隆市(345例)、嘉義市(265例)、台東縣(264例)、金門縣(143例)、澎湖縣(119例)、連江縣(8例)。

本土個案新增2萬2707例、境外移入252例、死亡個案則為56例。(記者楊雅棠／攝影)

本土個案新增2萬2707例、境外移入252例、死亡個案則為56例。(圖:指揮中心提供)

4日新增56例本土病例死亡個案，為32例男性、24例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、51例具慢性病史、42例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至8月1日，死亡日期介於5月20日至8月1日。

4日新增252例境外移入個案中，147例男性，105例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(22例)、越南 (9例)、日本(4例)、韓國(3例)、香港、埃及、泰國及菲律賓(各2例)、加拿大、柬埔寨、英國、瑞士、義大利 、德國、土耳其、荷蘭及中國(各1例)，另197例感染國家調查中。入境日期介於今年6月29日至8月3日。

指揮中心統計，截至目前台灣累計467萬5128例確診，分別為2萬0980例境外移入、465萬4094例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。