台確診增2.37萬例降幅小 指揮中心：BA.5是下個挑戰

周志浩表示，預期接下來疫情下降幅度會愈來愈小，國內BA.5看起來正低度流行，「心裡要有打算」這是下個挑戰。（圖：指揮中心提供）

台灣指揮中心3日公布最新疫情 概況，本土確診來到2萬3718例、境外移入201例、死亡個案則有32例。指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，以緩慢速度下降，預期下降幅度會愈來愈小，國內BA.5看起來正低度流行，「心裡要有打算」這是下個挑戰。指揮官王必勝表示，主要看BA.5社區傳染狀況做先期預警，疫情高或低影響因素非常大，現在難以判斷。

台灣3日新增本土個案2萬3718例，較昨天略增，因此外界擔心BA.5變異株的疫情是否正在上升。王必勝表示，比較確診數時通常會和上周比較，例如周三和上周三；今天確診起與上周相比，下降7%。

他說，現階段推動脆弱族群疫苗 接種，包括高齡、幼兒和高風險工作者等，並趁這階段檢視防疫 物資存量，包括疫苗、藥物和快篩。疫情趨緩就恢復常態醫療，疫情起來就擴大專責病房量，希望之後疫情再起時能調整快一點，損害降到最低。

周志浩表示，疫情趨勢這幾周下降幅度愈來愈低，心裡要有打算BA.5是下個挑戰。當然不希望國內病例數上升，但國際是這樣的趨勢，因此要有因應跟準備。