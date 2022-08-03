我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

江西幼兒園遭男子闖進行凶傷人致3死6傷 全縣立即停課

波洛西治好14億人精神內耗？氣炸的中國輿論說什麼

台確診增2.37萬例降幅小 指揮中心：BA.5是下個挑戰

記者楊雅棠、鄒尚謙、許政榆／台北報導
周志浩表示，預期接下來疫情下降幅度會愈來愈小，國內BA.5看起來正低度流行，「心裡要有打算」這是下個挑戰。（圖：指揮中心提供）
周志浩表示，預期接下來疫情下降幅度會愈來愈小，國內BA.5看起來正低度流行，「心裡要有打算」這是下個挑戰。（圖：指揮中心提供）

台灣指揮中心3日公布最新疫情概況，本土確診來到2萬3718例、境外移入201例、死亡個案則有32例。指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，以緩慢速度下降，預期下降幅度會愈來愈小，國內BA.5看起來正低度流行，「心裡要有打算」這是下個挑戰。指揮官王必勝表示，主要看BA.5社區傳染狀況做先期預警，疫情高或低影響因素非常大，現在難以判斷。

台灣3日新增本土個案2萬3718例，較昨天略增，因此外界擔心BA.5變異株的疫情是否正在上升。王必勝表示，比較確診數時通常會和上周比較，例如周三和上周三；今天確診起與上周相比，下降7%。

他說，現階段推動脆弱族群疫苗接種，包括高齡、幼兒和高風險工作者等，並趁這階段檢視防疫物資存量，包括疫苗、藥物和快篩。疫情趨緩就恢復常態醫療，疫情起來就擴大專責病房量，希望之後疫情再起時能調整快一點，損害降到最低。

周志浩表示，疫情趨勢這幾周下降幅度愈來愈低，心裡要有打算BA.5是下個挑戰。當然不希望國內病例數上升，但國際是這樣的趨勢，因此要有因應跟準備。

疫情 疫苗 防疫

上一則

陸懲台獨 點名制裁台外交部2基金會及捐款4台企

下一則

波洛西抵人權館 與吾爾開希、李明哲、林榮基見面

延伸閱讀

台灣8月維持現行防疫措施 王必勝：BA.5單日可能5萬例

台灣8月維持現行防疫措施 王必勝：BA.5單日可能5萬例
台爆首起BA.5家庭群聚 恐有其他傳播鏈

台爆首起BA.5家庭群聚 恐有其他傳播鏈
8月確診數回到單日4萬 王必勝：有可能

8月確診數回到單日4萬 王必勝：有可能
台邊境再鬆綁 7/25起開放6類外國人赴台 不包含陸港澳

台邊境再鬆綁 7/25起開放6類外國人赴台 不包含陸港澳

熱門新聞

淨空法師經常透過電視弘法。（截自淨空法師影片）

「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？

2022-07-26 08:55
台積電董事長劉德音今天接受有線電視新聞網（CNN）訪問。（擷自CNN畫面）

劉德音：中共若侵台 武力也無法控制台積電工廠

2022-08-01 02:37
健康申報：入境旅客皆須刷條碼，卻僅有十台作業電腦。（記者黃仲明／攝影）

入境台灣 檢疫4關卡塞爆…至少等2.5小時才能離開機場

2022-07-28 17:27
廖輝英上節目談老公癌逝的過程。(取材自YouTube)

遭家暴隱忍40年…台作家廖輝英暴瘦現身 曝老公癌逝

2022-07-28 23:12
前總統李登輝逝世兩周年，國民黨將發表對李看法，重新審視對李評價，引來黨內深藍炸鍋。本報資料照片

國民黨重新評價李登輝 深藍炸鍋

2022-07-29 14:58
空軍司令部3日凌晨公布台西南空域空情動態，2日計有21架次各式快慢解放軍機進入台西南防空識別區，空軍派遣空中巡邏兵力應對外，同時實施廣播驅離、防空飛彈追監。圖／台灣空軍司令部

波洛西訪台 解放軍21架快慢軍機闖台西南防空識別區

2022-08-02 17:28

超人氣

更多 >
波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台

波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台
直播／波洛西現身 抵達台北松山機場

直播／波洛西現身 抵達台北松山機場
波洛西在前往台灣的飛機上發推特 聲明曝光

波洛西在前往台灣的飛機上發推特 聲明曝光
解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了

解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了
歐洲媒體看波洛西訪台 真正贏家是「他」

歐洲媒體看波洛西訪台 真正贏家是「他」