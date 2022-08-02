2例BA.5入侵北市 估單日確診個案中感染者約2%

BA.5增2例個案，並入侵台北市。(記者楊雅棠／攝影)

台北市首見BA.5變異株社區感染個案，1男1女，彼此無關聯，分別有1名家人、職場同事被驗出陽性，等待基因定序中。目前台灣雖僅累計13例BA.5本土個案，但指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞根據上周抽檢確診者基因定序結果推估，近期單日確診個案中，感染BA.5者約2%，預期比率將逐漸提高。

昨新增1萬6352名本土個案、39例中重症，為近2、3個月新低。指揮官王必勝說，預估下周確診人數應稍微下降或持平。

不過，昨再增2例BA.5本土個案，羅一鈞說，兩個案皆住北部，彼此無關聯。其中30多歲男性曾接種3劑疫苗 ，半年內無出入境紀錄，7月24日因發燒等症狀，自行就醫，PCR採檢陽性，Ct值21，基因定序為BA.5，研判是社區感染。

台北市衛生局昨說，經過疫調後，該男性的2名家人遭匡列，1人陰性，另名(媽媽)曾陪個案就醫採檢，7月28日發病，採檢陽性，Ct值32，研判應被兒子傳染。

另案為30多歲女性，曾接種2劑疫苗，半年內無出入境紀錄，7月23日出現發燒症狀，隔日症狀持續，就醫後收治住院，PCR陽性，Ct值19，基因定序為BA.5。其6名家人遭匡列均陰性；職場匡列3人，2人陰性，1人曾於24日確診，也就是兩人同天確診。

目前BA.5本土個案累計13例，其中包含4起社區感染，但實際BA.5本土感染案例恐不只如此。羅一鈞說，上周特別抽驗148例確診案例進行定序，其中4例感染BA.5，2例是上周公布高雄船廠指標個案的2名家人，2例為昨天公布北市個案，從結果推測，社區散發BA.5個案約2%。

若以昨確診1萬6352人，依指揮中心該比率推估，昨可能就有300多例是感染BA.5。

隨著境外移入個案增加，羅一鈞說，預期8月下旬BA.5個案占比會增加，因此短期間內不會放寬入境檢疫措施。另外，昨新增1例泰國 境外移入個案驗出BA.275變異株，為台灣第2例個案。