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台確診增1.6萬例創新低 北部再爆2例BA.5社區感染個案

記者楊雅棠、鄒尚謙、邱宜君／台北報導
指揮中心記者會出席名單由左到右指揮中心發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官王必勝、桃園國際機場公司副總經理洪玉芬、醫療應變組副組長羅一鈞。（記者楊雅棠／攝影）
指揮中心記者會出席名單由左到右指揮中心發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官王必勝、桃園國際機場公司副總經理洪玉芬、醫療應變組副組長羅一鈞。（記者楊雅棠／攝影）

台灣新冠肺炎本土疫情持續降溫，確診數和中重症人數雙創新低。今天新增本土個案1萬6352人，是4月30日以來、相隔93天最低；中重症則新增39人，為5月3日以來最低。另新增境外移入個案232例，死亡個案36例。指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，仍以緩慢的方式下降，整個疫情趨勢到平穩的階段。不過，變異病毒株BA.5再增二例本土個案，BA.2.75也出現第二例境外移入個案。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，新增北部BA.5的本土個案為一男一女，彼此間無關聯。其中北部30多歲男性（指標個案），曾接種三劑疫苗，半年內無出入境紀錄，7月24日出現發燒等症狀，自行就醫PCR採檢陽性，Ct21，基因定序為BA.5，研判數社區感染個案。該病例匡列兩位同住家人，一人陰性、一人陽性，Ct值為32。其中陽性家人於7月28日發病，且曾於7月25日載送指標個案前往就醫，因此研判是被指標個案傳染，但仍待定序結果研判。

另一名指標個案為北部30多歲女性，曾接種二劑疫苗，半年內無出入境紀錄。7月23日出現發燒等症狀，快篩為陰性，但7月24日因症狀持續，前往PCR採檢，為陽性，Ct值為19，基因定序為BA.5，研判屬社區感染個案。個案匡列家人六人，檢驗皆陰性；職場匡列三人，二人陰性、一人陽性，Ct值小於30。陽性職場接觸者曾於7月24日曾確診，因兩人同一天確診，之間是否有關還要等定序結果研判。

目前BA.5本土個案已累計13例，其中包含四起社區感染，其中南部為一起家庭群聚。 高雄船廠指標個案全家四人三人確診，兩名確診兒基因定序均感染BA.5變異株。至於職場接觸者，剩餘兩位員工一例無法定序，另一例驗出BA.2病毒株，與此家庭群聚無關。

另外，新增一例泰國境外移入個案驗出BA.2.75，為國內第二例個案；首例來自為7月22日公布來自印度的個案。

1日新增1萬6352例本土病例，7802例男性，8541例女性，9例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(2,831例)，台中市(1,987例)，桃園市(1,840例)，高雄市(1,622例)，台北市(1,574例)，台南市(1,313例)，彰化縣(740例)，苗栗縣(539例)，新竹縣(500例)，屏東縣(442例)，雲林縣(427例)，新竹市(396例)，宜蘭縣(358例)，南投縣(322例)，嘉義縣(320例)，花蓮縣(294例)，基隆市(236例)，嘉義市(216例)，台東縣(182例)，澎湖縣(112例)，金門縣(91例)，連江縣(10例)。

1日新增36例本土病例死亡個案，為19例男性、17例女性，年齡介於60多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、35例具慢性病史、21例未接種3劑疫苗。確診日介於5月20日至7月29日，死亡日期介於5月20日至7月29日。

今日新增232例境外移入個案中，131例男性，101例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，感染國家為奧地利(5例)、越南(4例)、日本、泰國及義大利(各2例)、韓國、美國、菲律賓、印度、中國及馬來西亞(各1例)，另211例感染國家調查中。入境日期介於今年7月1日至7月31日。

疫情 疫苗 泰國

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