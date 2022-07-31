台核准BNT幼兒新冠疫苗 開放6個月至4歲接種

食藥署今放行幼兒BNT疫苗，開放6個月至4歲幼兒施打。（記者林秀美／攝影）

台灣食藥署日前討論是否同意核准BNT 幼兒疫苗 開放施打，經過7月29日專家會議討論後，食藥署通過審查，開放BNT幼兒疫苗給6個月至4歲兒童施打。食藥署藥品組專門委員林意筑表示，先前已核可5歲以上幼童使用，本次開放到4歲兒童到6個月，劑量訂為3微克，與先前開放5歲以上的4微克不同。

林意筑說明，本次審核是依照廠商送交臨床試驗設計資料，因此通過4歲以下、6個月以上的幼兒施打BNT疫苗；劑型上也與其他年齡不同，需施打3劑、劑量3微克。先前開放5歲以上施打的劑量則是4微克。

食藥署審查BNT 幼兒疫苗通過6個月至4歲兒童所進行的一項第一/二/三期臨床試驗結果，試驗結果顯示6個月至4歲兒童試驗組所誘發的中和抗體免疫原性結果，不劣於青少年及成人試驗組的免疫原性結果。

食藥署表示，安全性方面，與其他年齡組別相比，沒有新增的安全性疑慮，因此經整體評估其有效性及安全性，考量國內緊急公共衛生需求，與會專家建議專案核准BNT幼兒疫苗適用於6個月至4歲兒童的基礎接種，用法用量為施打3劑，每劑0.2毫升(含3微克的mRNA)，前2劑施打間隔至少21天，第2劑後間隔至少8週再施打第3劑。

食藥署表示，在臨床試驗中，6個月至未滿2歲兒童接種任一劑疫苗最常見的不良反應包括躁動、食慾下降、注射部位壓痛、注射部位發紅、發燒和注射部位腫脹等，而2至4歲兒童最常見的不良反應包括注射部位疼痛、疲勞、注射部位發紅、發燒和頭痛等，臨床試驗中沒有發現有心肌炎、心包膜炎或死亡案例。未來食藥署將持續監控國內外接種COVID-19疫苗的安全警訊，分析評估疫苗不良事件通報資料，執行安全監視機制，保障民眾接種疫苗之安全。