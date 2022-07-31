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台疫情死亡DNR比率高 莊人祥：尊重第一線判斷

記者楊雅棠／台北報導
本報統計今年新冠肺炎確診死亡案例數，有36.4%的死者簽署DNR，相較去年的17.8%增加約一倍。（本報資料照片）
本報統計今年新冠肺炎確診死亡案例數，有36.4%的死者簽署DNR，相較去年的17.8%增加約一倍。（本報資料照片）

台灣Omicron疫情爆發至今，累計死亡人數30日突破8千人，多名專家、醫師認為，DNR（Do Not Resuscitate）占比偏高也是致死率偏高原因之一。根據去年指揮中心分析死亡原因，有17.8％簽署DNR，而本報分析今年死亡案例數，簽署DNR比率已達36.4%。不過，指揮中心發言人莊人祥表示，致死率和其他國家相比其實是低的，在DNR簽署上指揮中心尊重第一線臨床判斷。

根據本報報導，自今年5月6日到7月29日，公布7963名死亡個案，其中2902人簽署DNR，占比約36.4%。這些個案當中，大約58.2%逾80歲、60到79歲有32.7%、50多歲5.8%、20到49歲3.1%、有0.2%在20歲以下，其中女性占4成、男性達6成。

而多名醫護人員、專家表示，除了對新冠患者的高致死率感到不解，有人直指確診者簽署DNR的時機和情境，有檢討的必要。

對此，莊人祥表示，首先要強調台灣新冠肺炎致死率和其他國家相比，其實是低的。至於DNR的執行依照「安寧緩和醫療條例」第七條，由兩位醫師診斷和簽署同意書等就能執行，因此指揮中心尊重第一線的臨床判斷。

而對於專家認為簽署時機應再檢討，莊人祥也說，醫事司8月會和台灣安寧緩和醫學會討論第二版的指引。

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