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台疫情緩降 本土確診增2萬824例、34死亡

記者楊雅棠／台北報導
台灣31日新增本土個案2萬824例及245例境外移入個案。指揮中心發言人莊人祥表示，較昨天病例數下降2.1%、較上周日下降3%。（圖：指揮中心提供）
台灣31日新增本土個案2萬824例及245例境外移入個案。指揮中心發言人莊人祥表示，較昨天病例數下降2.1%、較上周日下降3%。（圖：指揮中心提供）

台灣新冠肺炎疫情緩降，今天新增本土個案2萬824例及245例境外移入個案。指揮中心發言人莊人祥表示，較昨天病例數下降2.1%、較上周日下降3%。

今日新增2萬824例本土病例，包含9645例男性，1萬1172例女性，7例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(3,673例)，台中市(2,577例)，桃園市(2,258例)，台北市(2,061例)，高雄市(1,979例)，台南市(1,645例)，彰化縣(999例)，屏東縣(653例)，新竹縣(630例)，苗栗縣(542例)，新竹市(526例)，雲林縣(495例)，嘉義縣(416例)，宜蘭縣(405)例，花蓮縣(390例)，南投縣(375例)，基隆市(331例)，嘉義市(284例)，台東縣(263例)，澎湖縣(156例)，金門縣(151例)，連江縣(15例)。

台灣31日新增本土個案2萬824例及245例境外移入個案。指揮中心發言人莊人祥表...
台灣31日新增本土個案2萬824例及245例境外移入個案。指揮中心發言人莊人祥表示，較昨天病例數下降2.1%、較上周日下降3%。（圖：指揮中心提供）

今日新增34例本土病例死亡個案，為19例男性、15例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、33例具慢性病史、16例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月23日至7月27日，死亡日期介於7月12日至7月28日。

今日新增245例境外移入個案中，147例男性，98例女性；年齡介於未滿5歲至80多歲，感染國家為新加坡(4例)、印度及美國(各3例)、泰國、柬埔寨、日本、澳大利亞及埃及(各2例)、越南及印尼(各1例)，另223例感染國家調查中。入境日期介於今年7月4日至7月30日。

指揮中心統計，截至目前國內累計458萬8185例確診，分別為2萬54例境外移入，456萬8077例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計8927例死亡病例，其中8912例本土，個案居住縣市分布為新北市1,964例、台北市1,030例、台中市872例、高雄市811例、台南市696例、桃園市665例、彰化縣526例、屏東縣370例、雲林縣265例、南投縣258例、基隆市207例、苗栗縣199例、嘉義縣194例、宜蘭縣179例、花蓮縣148例、嘉義市145例、新竹縣137例、臺東縣128例、新竹市85例、澎湖縣20例、金門縣13例；另15例為境外移入。

台灣31日新增本土個案2萬824例及245例境外移入個案。指揮中心發言人莊人祥表...
台灣31日新增本土個案2萬824例及245例境外移入個案。指揮中心發言人莊人祥表示，較昨天病例數下降2.1%、較上周日下降3%。（圖：指揮中心提供）

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