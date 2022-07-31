台疫情逾8000死 36%簽DNR 恐是致死率高原因之一

Omicron疫情帶走8000多條人命，死亡案例中，高達三成六簽署DNR（拒絕心肺復甦術），與去年一成七相比增加約一倍。疫情之下，DNR簽署數增加。圖非當事人。（記者林俊良／攝影）

Omicron疫情 爆發至今，累計死亡人數昨突破8000人，達8040人。分析台灣致死率高原因，除高齡者染疫後多為重症，治療難度增加外，台灣多名專家、醫師認為，DNR占比偏高也是原因之一。去年指揮中心分析死亡原因，有17.8%簽署DNR，本報系聯合報分析今年死亡案例數，簽署DNR比率已達36.4%。

所謂的DNR（Do-Not-Resuscitate），即拒絕心肺復甦術或維生醫療。指揮中心自5月6日起公布死亡個案說明圖卡中，在不施行心肺復甦術的案例以淺藍色字體註記DNR，疫情嚴峻之際，每天圖卡幾乎均一片藍字。

到底有多少死亡案例簽署DNR？指揮中心並未提供數據，聯合報自行統計今年5月6日至7月30日，總計8023名死亡個案，2919人簽署DNR，占36.4%。

進一步分析簽署DNR死亡個案，女性占4成、男性6成；年齡分布，年逾80者占最高，為58.2%。而9成9以上簽署DNR的死者與共病纏身，年長者以癌症 、慢性腎病、中風、高血壓 、心血管疾病、肝硬化、神經系統疾病等，較為常見；青壯年則以癌症、慢性腎病、神經系統疾病等居多。

統計顯示，僅22名簽署DNR確診死者無任何慢性病或其他共病，占比0.7%，最年輕無共病死者僅30多歲。

台大兒童醫院院長黃立民說，在死亡確診個案中，逾3成6簽署DNR，比率偏高，這可能是導致台灣致死率高的原因之一，如指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳去年7月所說的「有些人其實是可以救得回來的」。

台灣安寧緩和醫學會理事長蔡兆勳認為，看數據確實會給人負面聯想，今年DNR占比偏高，應與機構住民染疫率高有關。機構住民體弱、常住院，入住機構時，多會被問是否要簽署DNR，也可能有部分是背後的各種因素，造成DNR應用時機不恰當所致，「但現在回頭講都是傷害。」

放棄急救插管的紅線應該畫到哪？和信治癌中心醫院內科部主治醫師、新冠專責病房負責人陳鵬宇表示，臨床判斷標準為有無機會拔管及肺部功能，若狀況極差，估插管後兩周無法拔管，須氣切裝呼吸管，傾向不插管急救、不電擊。

本土昨新增2萬1273例、境外移入228例，死亡60例。死亡案例中，出現台灣第二例中暑合併新冠肺炎案例，40多歲男性，21日反覆高燒至40.9度，24日死亡。昨新增156例中重症，其中為兒童重症，是1名9歲男童染MIS─C。