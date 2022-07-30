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台Omicron BA.5疫情8月中恐再起 50萬長者「一劑都沒打」

記者許政榆／台北報導
為持續鼓勵長者接種COVID-19疫苗，許多縣市日前開設大型接種站讓年滿65歲長者出來打疫苗。示意圖。（記者潘俊宏／攝影）
為持續鼓勵長者接種COVID-19疫苗，許多縣市日前開設大型接種站讓年滿65歲長者出來打疫苗。示意圖。（記者潘俊宏／攝影）

台灣中央流行疫情指揮中心預估，今年8月中將有一波BA.5疫情，因此近期加強幼兒疫苗接種。不過行政院首席防疫顧問張上淳表示，長者疫苗施打率相較其他國家仍不理想，也不足夠，憂心疫情再起長者可能染疫死亡。據計算，台灣約50.1萬名65歲以上長者一劑皆未接種。

根據疾管署統計至7月25日，65歲以上長者疫苗涵蓋率第一劑87.4％、第二劑83.8％、第三劑74.3％、第四劑27.5％。以台灣65歲以上長者約398萬人推算，65歲以上約有50.1萬名長者連一劑疫苗都沒接種。

台灣BA.5本土案例已有11例，包括接機7例及社區感染4例，不過近日天氣炎熱，許多民眾仍期待口罩措施再鬆綁。張上淳受訪表示，BA.5已進入社區，現在放鬆口罩措施，BA.5疫情將快速上升，未受到疫苗保護的長者，恐怕染疫死亡，口罩令應觀察疫情走向滾動式調整。

指揮中心日前提供65歲以上長者、55歲以上原住民打疫苗可獲得500元額度衛教品及兩劑快篩劑，獎勵措施發放1日為最後一天。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，打疫苗獎勵已發放一段時間，後續不會再以中央獎勵催長輩施打疫苗，由地方政府加強長者接種疫苗。

莊人祥表示，目前台灣整體疫情雖有下降，但幅度不高，預估8月中BA.5疫情將襲來，未來解封腳步，會以觀察幼兒疫苗接種率及國內外疫情趨勢等，二方向評估。

疫苗 疫情 口罩

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