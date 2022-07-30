我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中批美雙標 挺烏克蘭主權卻在台灣議題挑戰北京

就怕經濟衰退 民眾靠這5招度過景氣寒冬

入境台灣卡卡 貨艙、轉機行李消毒取消 估省50分鐘

記者許政榆、季相儒／台北30日電
指揮中心宣布，30日起取消貨艙消毒，入境旅客將可減少40至50分鐘等待時間，圖為地勤人員完成貨艙消毒作業步出貨艙。（記者季相儒／攝影）
指揮中心宣布，30日起取消貨艙消毒，入境旅客將可減少40至50分鐘等待時間，圖為地勤人員完成貨艙消毒作業步出貨艙。（記者季相儒／攝影）

台灣本土確診及死亡病例數增加速度趨緩，但兒童重症案例未減，昨新增8例孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）個案，指揮中心分析，台灣12歲以下兒童重症累計136例，有70例出現MIS-C，且0至5歲案例占比突破六成，呼籲家長盡快帶小朋友施打疫苗，增加保護力。

此外，本報系聯合報日前獨家報導，邊境四大關卡導致旅客入境時間拉長，指揮中心昨宣布，30日零時起取消貨艙消毒以及轉機者行李免消毒，估計可減少40至50分鐘等待時間

台灣昨新增本土病例2萬2983例，中重症140例，死亡57例。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，昨雖未新增兒童死亡病例，但新增8例MIS-C重症病例，個案以中部地區為主，今年5月至6月本土疫情嚴峻，六周後MIS-C進入通報高峰，導致病例數較多。

指揮中心公布引發兒童重症前三名的原因分別為MIS-C 70例、腦炎25例、肺炎（含細支氣管炎）20例。MIS-C 70例中，0至5歲有43人，且有增加趨勢，6到12歲27人。

羅一鈞認為，可能因6歲以上兒童普遍已接種疫苗，尚未接種疫苗的小小孩較容易感染而出現MIS-C。MIS-C 70例中，有60例未接種疫苗，根據研究顯示，打一劑疫苗預防MIS-C保護力達九成以上。

指揮官王必勝表示，全球本周疫情下降，但日本、南韓病例屢創新高，預估台灣也可能單日新增5萬例，須觀察鄰國死亡率、重症比例、醫療量能等，8月暫時維持現行防疫措施，並持續監測國內BA.4、BA.5預期產生個案，觀察後會再考慮邊境放寬措施。目前本土BA.5個案共11例，與接機相關七例。

此外，本報系聯合報日前報導，邊境四大關卡導致旅客入境時間拉長，指揮中心昨宣布，今起取消貨艙消毒、以及轉機者行李免消毒。發言人莊人祥說，取消貨艙消毒可減少40至50分鐘等待時間，僅保留行李輸送帶消毒；不過入境旅客採檢陽性率仍高，且多為BA.5，客艙消毒措施仍維持，後續將滾動調整。

旅客落地後需刷「健康申報憑證」系統，7月16日下午當機，造成近600名旅客被迫改手寫，王必勝證實此事，並表示當時機房硬體故障，當天已排除，後續檢討除了加強機房維護，一線人員建議建置離線系統，後續再補登資料。

疫苗 邊境 疫情

上一則

不敵紙本虧損 科學人中文版將停刊 盼轉型公共網媒

下一則

魏應充再入獄 混油案9年2月定讞 頂新判罰1.05億

延伸閱讀

台灣MIS-C逾6成未5歲 入境取消貨艙消毒

台灣MIS-C逾6成未5歲 入境取消貨艙消毒
台灣8月維持現行防疫措施 王必勝：BA.5單日可能5萬例

台灣8月維持現行防疫措施 王必勝：BA.5單日可能5萬例
台爆首起BA.5家庭群聚 恐有其他傳播鏈

台爆首起BA.5家庭群聚 恐有其他傳播鏈
8月確診數回到單日4萬 王必勝：有可能

8月確診數回到單日4萬 王必勝：有可能

熱門新聞

林志穎（左）與老婆陳若儀（右）。(本報資料相片)

他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座

2022-07-22 13:15
林志穎發生嚴重車禍，幸運獲救免於火吻。圖／摘自IG

千鈞一髮拉出林志穎 女醫感嘆「有事絕對被告死」

2022-07-24 11:05
淨空法師經常透過電視弘法。（截自淨空法師影片）

「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？

2022-07-26 08:55
花蓮門諾醫院安寧療護團隊協助癌末患者雅君舉辦生前告別式，讓她與最愛的親友好好告別。（門諾醫院提供）

28歲腸癌患者抗癌5年至盡頭 生前告別式淚中帶笑說再見

2022-07-23 19:02
前副總統連戰前一陣子小中風，一度住進加護病房，目前已出院回家休養。（取材自張琍敏臉書）

連戰小中風後近況曝光 資深女星曬「一頭白髮」合照

2022-07-24 20:56
健康申報：入境旅客皆須刷條碼，卻僅有十台作業電腦。（記者黃仲明／攝影）

入境台灣 檢疫4關卡塞爆…至少等2.5小時才能離開機場

2022-07-28 17:27

超人氣

更多 >
波洛西想效法金瑞契訪台？習近平「2個理由」無意妥協

波洛西想效法金瑞契訪台？習近平「2個理由」無意妥協
賭城2小時下半年雨量 天花板漏水如瀑布 賭客還繼續玩

賭城2小時下半年雨量 天花板漏水如瀑布 賭客還繼續玩
家庭悲劇 勒斃3子女 康州母自殺

家庭悲劇 勒斃3子女 康州母自殺
裘莉再也傷不了他 布萊德彼特決定再愛一回

裘莉再也傷不了他 布萊德彼特決定再愛一回
夏威夷夫妻冒用死童身分數十年 舊照起底曾穿KGB制服

夏威夷夫妻冒用死童身分數十年 舊照起底曾穿KGB制服