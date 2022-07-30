入境台灣卡卡 貨艙、轉機行李消毒取消 估省50分鐘

指揮中心宣布，30日起取消貨艙消毒，入境旅客將可減少40至50分鐘等待時間，圖為地勤人員完成貨艙消毒作業步出貨艙。（記者季相儒／攝影）

台灣本土確診及死亡病例數增加速度趨緩，但兒童重症案例未減，昨新增8例孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）個案，指揮中心分析，台灣12歲以下兒童重症累計136例，有70例出現MIS-C，且0至5歲案例占比突破六成，呼籲家長盡快帶小朋友施打疫苗 ，增加保護力。

此外，本報系聯合報日前獨家報導，邊境 四大關卡導致旅客入境時間拉長，指揮中心昨宣布，30日零時起取消貨艙消毒以及轉機者行李免消毒，估計可減少40至50分鐘等待時間

台灣昨新增本土病例2萬2983例，中重症140例，死亡57例。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，昨雖未新增兒童死亡病例，但新增8例MIS-C重症病例，個案以中部地區為主，今年5月至6月本土疫情 嚴峻，六周後MIS-C進入通報高峰，導致病例數較多。

指揮中心公布引發兒童重症前三名的原因分別為MIS-C 70例、腦炎25例、肺炎（含細支氣管炎）20例。MIS-C 70例中，0至5歲有43人，且有增加趨勢，6到12歲27人。

羅一鈞認為，可能因6歲以上兒童普遍已接種疫苗，尚未接種疫苗的小小孩較容易感染而出現MIS-C。MIS-C 70例中，有60例未接種疫苗，根據研究顯示，打一劑疫苗預防MIS-C保護力達九成以上。

指揮官王必勝表示，全球本周疫情下降，但日本、南韓病例屢創新高，預估台灣也可能單日新增5萬例，須觀察鄰國死亡率、重症比例、醫療量能等，8月暫時維持現行防疫措施，並持續監測國內BA.4、BA.5預期產生個案，觀察後會再考慮邊境放寬措施。目前本土BA.5個案共11例，與接機相關七例。

此外，本報系聯合報日前報導，邊境四大關卡導致旅客入境時間拉長，指揮中心昨宣布，今起取消貨艙消毒、以及轉機者行李免消毒。發言人莊人祥說，取消貨艙消毒可減少40至50分鐘等待時間，僅保留行李輸送帶消毒；不過入境旅客採檢陽性率仍高，且多為BA.5，客艙消毒措施仍維持，後續將滾動調整。

旅客落地後需刷「健康申報憑證」系統，7月16日下午當機，造成近600名旅客被迫改手寫，王必勝證實此事，並表示當時機房硬體故障，當天已排除，後續檢討除了加強機房維護，一線人員建議建置離線系統，後續再補登資料。