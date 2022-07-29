台灣MIS-C逾6成未5歲 入境取消貨艙消毒

台灣指揮中心宣布，30日起取消貨艙消毒，入境旅客將可減少四十至五十分鐘等待時間，圖為地勤人員完成貨艙消毒作業步出貨艙。記者季相儒／攝影

台灣本土確診及死亡病例數增加速度趨緩，但兒童重症案例未減，29日新增8例孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）個案，指揮中心分析，國內12歲以下兒童重症累計136例，有70例出現MIS-C，且零至5歲案例占比突破6成，呼籲家長盡快帶小朋友施打疫苗 ，增加保護力。

台灣29日新增本土病例2萬2983例，中重症140例，死亡57例。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，29日雖未新增兒童死亡病例，但新增8例MIS-C重症病例，個案以中部地區為主，今年5月至6月本土疫情 嚴峻，6周後MIS-C進入通報高峰，導致病例數較多。

指揮中心公布引發兒童重症前3名的原因分別為MIS-C70例、腦炎25例、肺炎（含細支氣管炎）20例。MIS-C70例中，零至5歲有43人，且有增加趨勢，6到12歲27人。

羅一鈞認為，可能因6歲以上兒童普遍已接種疫苗，尚未接種疫苗的小小孩較容易感染而出現MIS-C。MIS-C70例中，有60例未接種疫苗，根據國外研究顯示，打1劑疫苗預防MIS-C保護力達九成以上，強烈建議家長趁疫情平緩時，盡快帶孩子接種疫苗。

29日新增兒童MIS-C兩例特殊個案，1名3歲男童住院檢查感染輪狀病毒，給予免疫球蛋白治療，目前在一般病房治療中；1名8歲女童有輕微肺炎，出現肺炎黴漿菌感染，治療後症狀改善，已轉至一般病房。

指揮官王必勝表示，全球本周疫情下降，但日本、韓國病例屢創新高，預估台灣也可能單日新增5萬例，須觀察鄰國死亡率、重症比例、醫療量能等，8月暫時維持現行防疫措施，並持續監測國內BA.4、BA.5預期產生個案，目前本土BA.5個案共11例，與接機相關7例。

此外，本報日前獨家報導，邊境 四大關卡導致旅客入境時間拉長，指揮中心29日宣布，30日零時起，取消貨艙消毒、以及轉機者行李免消毒。發言人莊人祥說，取消貨艙消毒可減少40至50分鐘等待時間，僅保留行李輸送帶消毒；不過入境旅客採檢陽性率仍高，且多為BA.5，客艙消毒措施仍維持，後續將滾動調整。

旅客落地後需刷「健康申報憑證」系統，7月16日下午當機，造成近600名旅客被迫改手寫，王必勝證實此事，並表示當時機房硬體故障，當天已排除，後續檢討除了加強機房維護，一線人員建議建置離線系統，後續再補登資料。