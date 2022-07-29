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台灣8月維持現行防疫措施 王必勝：BA.5單日可能5萬例

記者許政榆、陳雨鑫／台北報導
王必勝表示，8月暫時維持現行措施，台灣會持續監測，預期產生BA.5、BA.4個案，觀察後會再考慮邊境放寬措施。圖／台灣指揮中心提供
王必勝表示，8月暫時維持現行措施，台灣會持續監測，預期產生BA.5、BA.4個案，觀察後會再考慮邊境放寬措施。圖／台灣指揮中心提供

台灣是否會再8月放寬防疫措施及邊境政策，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，因鄰近國家疫情升高快速，要觀察後續產生效應，包括死亡率、重症比例、醫療量能等，8月暫時維持現行措施，台灣會持續監測，預期產生BA.5、BA.4個案，觀察後會再考慮邊境放寬措施。

王必勝表示，本土BA.5案例目前累計11例，與機場接機相關有7例，包括北部1例、南部3例。陸續有本土病例發生的話，會跟大家報告。

王必勝說，世界疫情這周整體是稍微下降一點，東亞國家陸續屢創下高，甚至還沒看到高峰，像是日本、南韓病例都相當多，但台灣跟其他國家不太一樣，屆時單日5萬例是有可能會發生。

疫情趨緩，各地進行中元普渡到廟宇拜拜，是否會再鬆綁宗教活動？王必勝說，目前會依照現行措施辦理，因現在措施已經很少，不會影響活動進行，若不能保持不特定社交距離，還是要戴口罩、勤洗手，暫時不會做相關改變。

近期有基層藥局反映，協助中央保管、發放抗病毒藥物，因保管不當收到中央來函要賠償，基層抱怨協助防疫獎金還沒拿到，就先談罰則，甚至罰則比抗病毒藥物還貴，紛紛寒心退場。

對此，王必勝說，指揮中心有職責與義務對防疫物資做管理辦法，包括藥物跟疫苗，這件事不是只針對藥局，也針對醫療院所，若病人遺失藥物如何處理等，都有相關規定，若是不可抗力因素、也非故意，都不會處罰；至於醫事人員獎金會盡快發放。

有醫護反應戶頭收到獎勵金「僅67元」，王必勝說，獎勵津貼都是依照指引發放給醫療院所，內部依照規則發放，希望醫院可以妥適分配，至於此個案收到金額是否錯誤、切帳問題、或者為補發，我們會去了解，「大家都是公平的」。

疫情 防疫 邊境

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