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高雄BA.5傳播鏈 源頭指向社區

台灣新聞組／台北29日電

台灣本土首起BA.5家庭群聚案，原懷疑指標個案的工作地點，高雄造船廠是染疫源頭，但疫情指揮中心28日公布職場群聚的病毒基因定序，結果為BA.2非BA.5，分析職場感染機率低，染疫源頭恐潛伏在社區中，指揮中心也因此將重新評估整體疫情發展；專家指出，口罩、洗手等防疫措施不要放棄，BA.5疫情推估單日最高3到5萬人。

高雄某船廠50多歲男性員工（指標個案）感染BA.5，2名兒子也定序確認感染BA.5。不過職場接觸者已完成4人定序，皆檢出和目前本土疫情相同的BA.2病毒株。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前還剩下二次採檢驗出陽性的員工2人尚在定序中，感染源來自職場的可能性大幅降低，研判BA.5在社區已有感染途徑或傳播鏈，有可能在8月下旬起發下一波疫情。

前疾管局長蘇益仁表示，台灣BA.5疫情嚴重與否，取決於BA.2疫情自然感染率、疫苗真實保護力等，目前難以有效預測。不過，依本土確診人數及3劑疫苗覆蓋率達7成的基礎下，推估BA.5疫情若在台爆發，最多單日確診人數落在3到5萬人左右。

中區副指揮官、中國附醫副院長黃高彬表示，BA.5造成重複感染的機率高，依英國報告，機率為12%左右，但英國已放棄口罩等防疫措施，若台灣持續堅守口罩及勤洗手的措施，BA.5疫情應影響不大。

台灣新增本土個案2萬3822例、境外移入個案149例，疫情雖有下降，但整體趨勢趨緩。另昨新增中重症143例、死亡個案62例，包括5例兒童重症個案。

疫情 口罩 疫苗

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